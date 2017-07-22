RCNTEC обновила мобильное приложение для линейки устройств RPCM
04 июня 2020, 20:11
Компания RCNTEC продолжает улучшать мобильную информированность об инфраструктуре электропитания. И следующим шагом компании в этом направлении стал выпуск обновления мобильного приложения для линейки устройств RPCM.
Релиз RPCM iOS App 1.2.0 вышел на прошлой неделе. Он включает в себя ряд очень важных обновлений. Теперь пользователи смогут посмотреть логи интересующей Группы RPCM'ов простым свайпом по группе, а приложением теперь смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C.
Улучшено взаимодействие с облаком RPCM.CLOUD, а также скорректированы ошибки, приводившие к зависанию в меню и ещё нескольких интерфейсах. Если пользователь подключен к локальной сети во время просмотра списка устройств, подключённых к облаку, он теперь сможет перейти на локальный RPCM из меню устройства.
Интеллектуальные модули управления электропитанием RPCM Smart PDU для переменного и постоянного тока помогают огромному числу клиентов из самых различных отраслей в более, чем 40 городах России и 20 странах мира решать задачи управления и распределения электропитания.