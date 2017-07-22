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Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip

04 июня 2020, 20:25


Сейчас многие сходятся во мнении, что Motorola поспешила с выходом своей первой модели складывающегося смартфона Motorola Razr 2019. Тогда Motorola попыталась обогнать конкурента - Samsung, который также планировал вывести на рынок очень похожую модель - Galaxy Z Flip. Вырвать победу на первом заходе Motorola не удалось: Модель Samsung появился на пару месяцев позже, и южнокорейский производитель сумел нанести точечный, но выверенный удар, одержав безоговорочную победу.

Это проявилось прежде всего на цене. Motorola Razr (2019) вышла на рынок с рекомендованной ценой $1500. Но Samsung быстро переориентировалась и назначила для своей модели Galaxy Z Flip цену в $1380. Тем более, что у Samsung был запас прочности и по остальным характеристикам: более быстрый процессор, больше памяти, более крупный основной дисплей с более высоким разрешением, более емкая батарея, Samsung практически не оставила Motorola шансов на сопротивление.

Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip


В то же время американская компания Motorola, принадлежащая сейчас Lenovo, по-видимому не готова сдаваться. Согласно последним сообщениям, она работает над развитием модели Razr. В сентябре должен состояться выпуск обновленной модели Motorola Razr 2 5G, и как ожидается, у него будут значительно улучшены характеристики.




Со слов Росса Янга, опытного исследователя логистики поставок и хорошо осведомленного в том, что касается разработки новых моделей смартфонов, будущая модель Motorola Razr 2 достигнет тех же размеров, что и 6,7-дюймовый Samsung Galaxy Z Flip, имеющим разрешение 2636х1080 пикселей. Смартфон Motorola Razr первого поколения был оснащен меньшим по размеру 6,2-дюймовым складным P-OLED дисплеем, да и его разрешение было тоже ниже - 2142х876 пикселей. Данных по разрешению экрана будущего Motorola Razr 2 пока нет.

В то же время следует учесть, что размер экрана Samsung Galaxy Z Flip, равный 6,7 дюйм по диагонали, только номинальный. Этот смартфон имеет скругленные углы, поэтому фактическая зона просмотра оказывается меньше, если принимать во внимание скругленные углы и отверстие для камеры. Фактически диагональ равна 6,5 дюйм.

Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip


По остальным характеристикам будущего смартфона Motorola пока известно не так много и то из слухов. У него должен быть установлен процессор Snapdragon 765, 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт основной памяти под хранение данных, батарея емкостью 2845 мАч, 48-мегапиксельная камера с обратной стороны, 20-мегапиксельная селфи-камера и поддержка подключения к сетям 5G.

По оценкам экспертов рынка, пока такого набора компонентов недостаточно, чтобы Motorola Razr 2 5G выглядел значительно ярче, чем Samsung Galaxy Z Flip первой волны. И хотя у последнего еще нет поддержки 5G, по слухам, этот «недостаток» скоро будет исправлен.



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