Rockstar Games закроет доступ к GTA Online из-за убитого полицейскими Джорджа Флойда
04 июня 2020, 20:53
Rockstar Games закроет доступ к Grand Theft Auto Online и Red Dead Online сегодня на несколько часов в знак почтения убитому полицейскими в США Джорджу Флойду. После 25 мая, когда был убит Флойд, в США и ряде стран Европы проходят акции протеста. Четыре бывших сотрудника полиции Миннеаполиса были обвинены в связи со смертью Флойда.
Издатель выразил поддержку движению Black Lives Matter в своем объявлении. Он также призвал игроков почтить память многих жертв расовой несправедливости Америки и поддерживать их семьи. Кроме того компания просит поддержать и тех, кто выходит на организованные акции протеста на улицы. В частности, организации по защите гражданских прав и благотворительные организации.
Обе игры являются домом для больших сообществ. Спустя почти семь лет после его выхода, GTA Online по-прежнему является чрезвычайно популярной многопользовательской игрой. В GTA даже зафиксирован рекорд по количеству игроков одновременно - 160 тысяч находилось на серверах одного только Steam в один из дней.
Ряд других издателей отложили события, связанные с играми, в то время как протесты продолжаются, в том числе Sony , EA и Epic Games.
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