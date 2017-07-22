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Rockstar Games закроет доступ к GTA Online из-за убитого полицейскими Джорджа Флойда

04 июня 2020, 20:53


Rockstar Games закроет доступ к Grand Theft Auto Online и Red Dead Online сегодня на несколько часов в знак почтения убитому полицейскими в США Джорджу Флойду. После 25 мая, когда был убит Флойд, в США и ряде стран Европы проходят акции протеста. Четыре бывших сотрудника полиции Миннеаполиса были обвинены в связи со смертью Флойда.

Rockstar Games закроет доступ к GTA Online


Издатель выразил поддержку движению Black Lives Matter в своем объявлении. Он также призвал игроков почтить память многих жертв расовой несправедливости Америки и поддерживать их семьи. Кроме того компания просит поддержать и тех, кто выходит на организованные акции протеста на улицы. В частности, организации по защите гражданских прав и благотворительные организации.



Обе игры являются домом для больших сообществ. Спустя почти семь лет после его выхода, GTA Online по-прежнему является чрезвычайно популярной многопользовательской игрой. В GTA даже зафиксирован рекорд по количеству игроков одновременно - 160 тысяч находилось на серверах одного только Steam в один из дней.

Ряд других издателей отложили события, связанные с играми, в то время как протесты продолжаются, в том числе Sony , EA и Epic Games.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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