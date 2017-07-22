Мессенджер Signal добавил размытие лиц на фотографиях и сразу поднялся в топ популярных приложений
04 июня 2020, 22:15
Популярный мессенджер Signal Private Messenger добавил опцию автоматического наложения квадратной плашки или размытия лица на изображениях, передаваемых через платформу. Данная функция была введена в ответ на всплеск трафика с манифестаций, вызванных продолжающимися протестами против расизма и полицейской жестокости в США. Об этом заявил в своем блоге соучредитель проекта Signal Мокси Мартинспайк (Moxie Marlinspike).
Как стало известно, приложение Signal активно используют участники манифестаций для общения. Как заявил разработчик, со своей стороны «они прилагают все усилия, чтобы не отставать от роста трафика, тщательно анализируют риски и ищут возможности, каким образом поддержать всех, кто вышел на улицу».
Как отметил Мартинспайк, новая функция размытия появилась в последней версии приложения Signal для Android и iOS. Она работает как в редакторе изображений, так и автоматически. Таким путем разработчики стремятся защитить конфиденциальность людей, попадающих на фотографии, которыми владелец телефона может делиться с друзьями, знакомыми и посторонними.
Чтобы скрыть или размыть лицо, перед тем, как отправить снимок, достаточно нажать на значок нового инструмента размытия.
По словам Мартинспайка, вся обработка, связанная с работой новой функции размытия, выполняется локально на мобильном устройстве. Это гарантирует требуемый уровень конфиденциальности.
Мартинспайк также предупредил, что новая функция работает пока «не идеально». В частности, он отметил, что программа иногда пропускает некоторые лица. Чтобы компенсировать недостатки, скрывать лица и другие области фотографии можно вручную с помощью кисти размытия в редакторе изображений Signal.
После введения новой функции, приложение Signal сразу попало в рейтинг самых популярных приложений и стало восьмым по популярности для социальных сетей. Оно также вошло в сотню лучших среди всех программ.
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