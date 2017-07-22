РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Мессенджер Signal добавил размытие лиц на фотографиях и сразу поднялся в топ популярных приложений

04 июня 2020, 22:15


Популярный мессенджер Signal Private Messenger добавил опцию автоматического наложения квадратной плашки или размытия лица на изображениях, передаваемых через платформу. Данная функция была введена в ответ на всплеск трафика с манифестаций, вызванных продолжающимися протестами против расизма и полицейской жестокости в США. Об этом заявил в своем блоге соучредитель проекта Signal Мокси Мартинспайк (Moxie Marlinspike).

Как стало известно, приложение Signal активно используют участники манифестаций для общения. Как заявил разработчик, со своей стороны «они прилагают все усилия, чтобы не отставать от роста трафика, тщательно анализируют риски и ищут возможности, каким образом поддержать всех, кто вышел на улицу».

Мессенджер Signal добавил размытие лиц на фотографиях и сразу поднялся в топ популярных приложений


Как отметил Мартинспайк, новая функция размытия появилась в последней версии приложения Signal для Android и iOS. Она работает как в редакторе изображений, так и автоматически. Таким путем разработчики стремятся защитить конфиденциальность людей, попадающих на фотографии, которыми владелец телефона может делиться с друзьями, знакомыми и посторонними.




Чтобы скрыть или размыть лицо, перед тем, как отправить снимок, достаточно нажать на значок нового инструмента размытия.

По словам Мартинспайка, вся обработка, связанная с работой новой функции размытия, выполняется локально на мобильном устройстве. Это гарантирует требуемый уровень конфиденциальности.

Мартинспайк также предупредил, что новая функция работает пока «не идеально». В частности, он отметил, что программа иногда пропускает некоторые лица. Чтобы компенсировать недостатки, скрывать лица и другие области фотографии можно вручную с помощью кисти размытия в редакторе изображений Signal.

После введения новой функции, приложение Signal сразу попало в рейтинг самых популярных приложений и стало восьмым по популярности для социальных сетей. Оно также вошло в сотню лучших среди всех программ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • HTC Desire 20 Pro может получить ToF-камеру для создания радиолокационных «портретов»
  • Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом
  • Слухи: Realme X3 получит чипсет Snapdragon 855+ и квадро-камеру
  • Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro
  • Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой

    • предыдущая новость
    Rockstar Games закроет доступ к GTA Online из-за убитого полицейскими Джорджа Флойда

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая летняя распродажа: Windows 10 PRO и Office 2019 Pro почти даром Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обеспечение удалённой работы и безопасности Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 июня, 2020

    Мессенджер Signal добавил размытие лиц на фотографиях и сразу поднялся в топ популярных приложений

    Rockstar Games закроет доступ к GTA Online из-за убитого полицейскими Джорджа Флойда

    Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip

    RCNTEC обновила мобильное приложение для линейки устройств RPCM

    Новые межсетевые экраны от Zyxel Networks разгрузят ИТ-отдел и позволят комфортно работать на удаленке

    HTC Desire 20 Pro может получить ToF-камеру для создания радиолокационных «портретов»

    Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом

    Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90 добрались до России

    Corsair отзывает серию блоков питания SF из-за технических неполадок

    Google Chrome доминирует на рынке интернет-браузеров

    HP представила новый портативный накопитель

    Half-Life: Alyx - появился мод, который позволяет играть без VR-шлема

    Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04

    Анонс BIOSTAR RACING B450GT: материнская плата для мощных игровых систем на процессорах AMD Ryzen

    Анонс EVGA SuperNOVA GT: блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold

    Riot Games официально запустила VALORANT: Act 1 - Ignition с новой картой и агентом

    Слухи: Realme X3 получит чипсет Snapdragon 855+ и квадро-камеру

    3 июня, 2020

    Игроки в Elite Dangerous смогут исследовать планеты пешком

    Facebook значительно упростил управление ранее сделанными постами

    Сингапурские аналитики из Canalys ожидают падения поставок ПК, планшетов и ноутбуков

    ССЫЛКИ