Android 11 максимально затруднит установку приложений из неизвестных источников
04 июня 2020, 22:45
Работа установщика приложений в будущей версии Android 11 была существенно изменена. Это стало известно после появления предварительной сборки Developer Preview 4 для разработчиков. В новой версии Android приложения смогут получить разрешения на установку APK только после перезапуска. Такой алгоритм взаимодействий связан с новой системой хранения Scoped Storage, которая меняет принцип взаимодействия приложений с файловой системой.
Во всех предыдущих версиях Android, включая Android 10, процесс установки был достаточно простым. Если пользователь высказывал желание установить APK из браузера или другого приложения, например APKMirror, то ему было достаточно предоставить разрешение на установку. Разрешив установку и нажав кнопку «Назад», пользователь возвращался к диалоговому окну, где требовалось дать подтверждение на установку выбранного APK-файла. Это видно на скриншотах ниже, где приложение, которому только что дали разрешение, находится в состоянии ожидания подтверждения.
Процесс установки на Android 10 не требует перезагрузки приложения.
В Android 11 алгоритм установки меняется. Диалоговое окно с запросом разрешения появляется вновь, когда от пользователя получено разрешение на установку приложения из неизвестного источника. После получения повторного разрешения система выполняет его перезагрузку и только после этого возвращает пользователя к приложению.
В результате Android блокирует возможность доступа сторонним приложениям к информации в случае, если разрешения на установку были отменены.
В Android 11 происходит перезагрузка, после которой доступ сторонним приложениям к информации невозможен.
Как отметили в Google, способ установки изменился, и программы теперь не смогут выполнять запись, куда попало, если разрешения на запуск не было получено. Благодаря изменениям в файловой системе в Android 11, теперь получать права на запись «на лету» становится невозможным.
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