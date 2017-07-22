Еще в 2019 году MSI выпустила достаточно успешную гарнитуру Immerse GH30 и вот спустя год компания представляет усовершенствованную версию оригинала под названием Immersive GH30 V2.
Новинка, в целом, имеет такой же дизайн, как и у оригинала, но с некоторыми визуальными изменениями. Наушники все также украшены агрессивным драконом, а на внутренней стороне наушника крупными буквами обозначена левая и правая стороны.
Компонент наушников использует 40-миллиметровые неодимовые драйверы с чувствительностью 96 дБ, частотой от 20 Гц до 20 кГц. Компонент микрофона имеет однонаправленный датчик, чувствительность -36 дБ и частотную характеристику от 100 Гц до 10 кГц. Его основной кабель имеет длину 1,5 м и предлагает стандартный 3,5-мм аудиоразъем.
Вес MSI Immerse GH30 V2 - 222 грамма. Ожидаемая цена на эту модель - около $50 (3500 руб.).
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