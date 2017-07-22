Intel не планирует выпускать новые модели HEDT-процесоров в 2020 году
05 июня 2020, 09:52
В ходе недавно проведенного партнерского онлайн-форума Intel Partner Connect для азиатского рынка была представлена презентация "Gaming and Creators: How to Win Enthusiasts". В ходе ее была показана дорожная карта выпуска процессоров платформы HEDT (high-end desktop) - высокопроизводительных моделей для настольных систем. Видно, что Intel не планирует в этом году выпуска новых HEDT-процессоров. Как минимум до конца текущего года линейка выпускаемых процессоров Core 10-го поколения останется в неизменном виде. Речь идет о десктопных решениях на базе сокета LGA1200.
Решения LGA2066 дебютировали в 2017 году. К настоящему времени выпущено уже четыре поколения чипов, относящихся к платформе Intel HEDT. По всей видимости, ранее разработанные решения находятся сейчас на стадии исчерпания заложенного потенциала. Это объясняет, как минимум, то, почему Intel не торопится с новыми предложениями.
Если Intel планирует предложить действительно что-то новое в серии Core X, то хотя бы главные признаки новых процессоров следующего поколения должны были быть отражены в презентации. Высказывается мнение, что по всей видимости, сейчас готовится новый сокет, который будет объявлен в следующем году.
Последнее обновление платформы HEDT на основе Cascade Lake-X состоялось в конце ноября прошлого года. Линейка процессоров Intel на базе технологических норм 14 нм представлена решениями от 10 до 18 вычислительных ядер. При этом Intel испытывает сильнейшее давление со стороны AMD, которая предлагает рынку чипы AMD Ryzen Threadripper (Castle Peak) третьего поколения. Высокопроизводительная часть этой линейки представлена процессорами с числом ядер, начиная от 24 (Ryzen Threadripper 3960X) до 64 (Ryzen Threadripper 3990X).
AMD активно теснит Intel, предлагая не только больше ядер в своих последних моделях серии Ryzen Threadripper 3000 по очень привлекательным ценам, но и опережает Intel с точки зрения используемых норм литографии. Нынешняя линейка HEDT-решений AMD строится уже на базе 7-нм норм, тогда как Intel по-прежнему остается на нормах 14 нм. Еще один вызов со стороны AMD, на который Intel так еще и не успела дать полномасштабный ответ, это безоговорочный переход AMD на поддержку стандарта PCIe 4.0.
По всей видимости, находясь в таких жестких конкурентных условиях, для Intel нет смысла выпускать обновления процессоров на прежней 14-нм базе.