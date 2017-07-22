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ASRock выпустила 10 материнских плат на чипсете A520 начального уровня

05 июня 2020, 10:45

Тайваньская компания ASRock - производитель материнских плат, HTPC и промышленных ПК, объявила о выпуске 10 материнских плат, выстроенных на новом чипсете для настольных систем начального уровня AMD A520. Информация об этом просочилась через Единый реестр нотификаций Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

ASRock выпустила серию из 10 материнских плат на чипсете A520 начального уровня


Интересно отметить, что чипсет AMD A520 еще не был анонсирован AMD, хотя ранее по этому продукту уже публиковалась некоторая сводная информация.

Чипсет AMD A520 чипсет начального уровня разработан с учетом его применения с процессорами серии Ryzen 3/Atlhon.




В отличие от чипсетов X570 и B550, новый чипсет A520 не предоставляет поддержки PCIe 4.0. Соединения ввода/вывода ограничены только шестью линиями PCIe Gen3, что допускает подключение до 4 SATA и 9 USB носителей. Как и в серии A320, новые материнские платы не поддерживают функции разгона (турбо-режим).

ASRock выпустила серию из 10 материнских плат на чипсете A520 начального уровня


В арсенале ASRock имеется уже по крайней мере 12 материнских плат с этим чипсетом. Интересно, что все материнские платы A520 имеют форм-фактор Micro-ATX или Mini-ITX. По всей видимости, это связано с тем, что новый чипсет не поддерживает большого числа дорожек, поэтому выпуск в более крупном форм-факторе будет вводить покупателей в заблуждение о возможностях этой платы. Поскольку установка большого количества оборудования неактуальна, выбран минимальный формат.

Полный список новых материнских плат:
A520M Pro4
A520M Pro4 R2.0
A520M Pro4 R3.0
A520M-HDV
A520M-HDVP
A520M-HDV R2.0
A520M-HDV R3.0,
A520M-HVS
A520M-HVS R2.0
A520M-ITX / акр
A520M / акр
A520M-HVS R3.0



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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