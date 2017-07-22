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Lenovo выпустила бюджетный и компактный ноутбук Chromebook 3

05 июня 2020, 11:43


Выпуск самых простых моделей ноутбуков часто проходит тихо и без суеты. Именно так состоялся запуск нового недорогого ноутбука Lenovo Chromebook 3, оснащенного 11-дюймовым дисплеем и минималистичным набором аппаратных ресурсов. Впрочем, их вполне достаточно для просмотра Интернета.

Основу программной оснастки нового устройства составляет ОС Chrome от Google. Это не удивительно, потому что Lenovo является одним из основных производителей устройств, где устанавливается Google Chrome OS. Ноутбуки этих серий предназначены исключительно для выполнения базовых вычислений и ситуационного использования, например,для поиска информации, решения простых задач, запуска не требовательных к аппаратным ресурсам приложений.

Lenovo выпустила бюджетный и компатный ноутбук Chromebook 3


Благодаря такой оснастке, Chromebook 3 может с легкостью справляться с обычным просмотром веб-страниц. Выбор для использования 11-дюймового дисплея на панели TN, имеющего разрешение 1366х768 пикселей - идеальный бюджетный вариант. Дисплей этого класса никто не будет относить к требовательным устройствам высшего уровня, но при этом его размеры и бюджет будут достаточно хороши, чтобы применять такой ноутбук в обыденных, а иногда даже и экстремальных условиях.




Шарнирное устройство крепления дисплея обеспечивает его раскрытие на 180⁰. Это позволяет раскрыть ноутбук и разложить его до состояния полного раскрытия на столе.

Вычислительную часть берет на себя процессор начального уровня Intel Celeron N4020. Объем оперативной памяти - 4 Гбайт, объем встроенной памяти - 64 Гбайт.

На передней панели установлена веб-камера 720p с базовыми функциями подключения. Имеются слот для карты microSD, два порта USB Type C и USB Type A.

Дизайн минималистичный, двухцветный, с цветовой гаммой «черный оникс». Внешняя поверхность текстурирована.

Lenovo выпустила бюджетный и компатный ноутбук Chromebook 3


Согласно данным Intel, такой ноутбук будет стоит $229.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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