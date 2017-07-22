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Huawei представила карманную Bluetooth-колонку

05 июня 2020, 12:28


Huawei представила еще один продукт в своем портфеле аудиоустройств - это портативная колонка Huawei FreeGo Portable Bluetooth Speaker. Это очень компактное и тонкое устройство диаметром всего 120 мм, что позволяет положить его в карман.

Huawei представила карманную Bluetooth-колонку


На борту два динамика и пассивный излучатель, а также два микрофона с шумоподавлением. С помощью колонки можно вести разговоры по телефону, а также использовать ее в качестве громкоговорителя, если пользователь будет вещать в свой смартфон.



Еще один очевидный плюс колонки - это поддержка технологии Huawei Share, благодаря которой можно коннектить смартфон с колонкой с помощью NFC.

Он также поставляется с поддержкой Huawei Share для функции "Touch and Talk", которая позволяет обмениваться аудио мобильного телефона с динамиком Bluetooth через NFC. Huawei FreeGo поддерживает быструю зарядку, благодаря которой устройство можно зарядить за 15 минут на два часа автономной работы. В продаже новинка появится в июле.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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