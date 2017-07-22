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Xiaomi запатентовала клон Huawei Mate Xs

05 июня 2020, 13:25


В китайской базе данных CNIPA (China National Intellectual Property Administration) на днях был опубликован очередной патент от Xiaomi. На изображениях в патенте можно разглядеть смартфон до боли напоминающий Huawei Mate Xs.

Xiaomi запатентовала клон Huawei Mate Xs


Китайские компании не считают чем-то зазорным копирование чужой интеллектуальной собственности и частенько подсматривают друг у друга. Вот и в очередном патенте от Xiaomi изображен смартфон очень напоминающий известный всем флагман. Телефон имеет гибкий дисплей, а также складывается наружу в результате чего задняя и лицевая сторона устройства превращаются в экран. Где-то мы все это уже видели, не так ли? Эта конструкция очень похожа на Mate Xs.



Большой дисплей на передней панели имеет незначительные обрамления. На картинке также видны динамик и кнопка питания, расположенные сбоку. Узкий сегмент на задней панели оснащен четырехъядерной камерой, микрофоном, светодиодной вспышкой и кнопкой. Судя по всему, при нажатии этой кнопки дисплей разворачивается.

Xiaomi запатентовала клон Huawei Mate Xs


Запатентованный смартфон Xiaomi заряжается через порт USB Type C, который окружен решеткой громкоговорителя. При взгляде на устройство со спины можно наблюдать, что механика шарнира на задней части устройства развернута. К сожалению, неизвестно, действительно ли китайский технологический гигант будет производить такое устройство или же запатентовал его просто так. На всякий случай.



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