В DxOMark протестировали основную 48 Мп камеру флагмана OnePlus 8 Pro
05 июня 2020, 13:42
Французские специалисты DxOMark опубликовали обзор камеры флагманского смартфона OnePlus 8 Pro. Интерес к их оценке был высоким, потому что этот смартфон считается сегодня одной из наиболее совершенных и привлекательных моделью на рынке. Эксперты DxOMark сами называют себя «независимым эталоном, который с научной точки зрения оценивает смартфоны, объективы и камеры». Поэтому получить экспертно обоснованную оценку для многих было важно.
Основная камера OnePlus 8 Pro, как и сам смартфон, отчасти «перешла» от прежней модели OnePlus 7T Pro - она стала одним из базовых «эталонов» для сравнения. В один ряд с ней были поставлены камеры, установленные на смартфонах Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro. Это нынешние флагманы от других производителей. Они составили остальную часть «базы» для сравнения.
Основная камера OnePlus 8 Pro представлена 48-мегапиксельным 1/1,43-дюймовым сенсором Sony IMX689 Quad-Bayer, который дает на выходе разрешение в 12 мегапикселей. С учетом его возможностей основная камера OnePlus 8 Pro эквивалентна 25 мм объективу с диафрагмой f/1,8 и всенаправленным фазовым автофокусом, лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией изображения (OIS).
Тем не менее, чуда не произошло - такой вывод сделали эксперты DxOMark. «Новый смартфон не стал лучшим камерофоном на рынке», - заявили французские специалисты. В то же время, они отметили, что в результате сравнения был получен очень высокий результат.
Смартфон OnePlus 8 Pro получил итоговый результат 119 баллов. Это ставит его в один ряд с Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro. На данный момент OnePlus 8 Pro занимает десятое место в рейтинге DxoMark.
Если рассматривать более детально итоги проведенного сравнения, то OnePlus 8 Pro набрал 126 баллов за качество фотосъемки. По этому показателю он уступает только Huawei Mate 30 Pro. С остальными моделями из пула для сравнения у него приблизительно равные результаты.
Качество видео было оценено на уровне 103 балла. Все остальные аппараты в линейке сравнения показали близкие результаты. Разница составляла всего 1-2 балла. Отмечается, что OnePlus 8 Pro сумел обойти даже Galaxy S20 Ultra, который получил более низкую итоговую оценку.
Что касается сравнений нового флагмана со старой моделью OnePlus 7T Pro, то прежняя модель набрала 114 баллов, 122 балла за качество фотосъемки и 96 баллов за видео. То есть в целом результаты стали немного выше, но не настолько, чтобы говорить о прорыве.
Напомним, OnePlus 8 Pro является одним из самых продвинутых флагманов в 2020 году. В смартфоне установлены 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и чипсет Snapdragon 865.
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