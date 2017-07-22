РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ECS B450AM4-M: бюджетная материнка на чипсете AMD B450

05 июня 2020, 14:33




Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) представила бюджетную материнскую плату B450AM4-M. Это плата форм-фактора micro-ATX использующая чипсет AMD B450 с низкоуровневой 4+2-фазной системой питания, питаемой одним 4-контактным разъемом питания. Благодаря этой системе плата будет поддерживать процессоры с TDP 95 Вт или ниже. В соответствии со спецификациями платы 2600X является самым высоким поддерживаемым чипом.

Анонс ECS B450AM4-M


Материнская плата поставляется с 4 слотами DDR4 2666 МГц DIMM, которые поддерживают максимум 64 ГБ памяти.

Анонс ECS B450AM4-M


На борту также контроллер Realtek RTL8111GN для гигабитного Ethernet и Realtek ALC662 для аудио. Варианты хранения включают в себя четыре разъема SATA, которые поддерживают программное обеспечение RAID и разъем M. 2. Ввод-вывод включает в себя два порта USB 3.2 Gen 2, четыре порта USB 3.2 Gen1, два порта USB 2.0, HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-Sub и аудио. ECS еще не объявила цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • ASRock разработала 10 материнских плат на чипсете A520 начального уровня
  • Анонс BIOSTAR RACING B450GT: материнская плата для мощных игровых систем на процессорах AMD Ryzen
  • UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4
  • Анонс Thermaltake Toughram RGB: модули памяти с тактовой частотой 4000 МГц и управляемой RGB-подсветкой
  • PCI-SIG подготовил предварительную версию стандарта PCIe 6.0 для будущего ПК-интерконнекта

    • следующая новость
    Timex выпустила стильную коллекцию умных городских часов Metropolitan

    предыдущая новость
    В DxOMark протестировали основную 48 Мп камеру флагмана OnePlus 8 Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Большая летняя распродажа: Windows 10 PRO и Office 2019 Pro почти даром Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обеспечение удалённой работы и безопасности Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 июня, 2020

    OPPO представила смартфоны OPPO Reno4 с отличной камерой

    Timex выпустила стильную коллекцию умных городских часов Metropolitan

    Анонс ECS B450AM4-M: бюджетная материнка на чипсете AMD B450

    В DxOMark протестировали основную 48 Мп камеру флагмана OnePlus 8 Pro

    Xiaomi запатентовала клон Huawei Mate Xs

    Huawei представила карманную Bluetooth-колонку

    Lenovo выпустила бюджетный и компактный ноутбук Chromebook 3

    ASRock разработала 10 материнских плат на чипсете A520 начального уровня

    Intel не планирует выпускать новые модели HEDT-процесоров в 2020 году

    MSI представила игровую гарнитуру Immerse GH30 V2

    4 июня, 2020

    Android 11 максимально затруднит установку приложений из неизвестных источников

    Мессенджер Signal добавил размытие лиц на фотографиях и сразу поднялся в топ популярных приложений

    Rockstar Games закроет доступ к GTA Online из-за убитого полицейскими Джорджа Флойда

    Motorola Razr 2 5G готовится бросить вызов Samsung Galaxy Z Flip

    RCNTEC обновила мобильное приложение для линейки устройств RPCM

    Новые межсетевые экраны от Zyxel Networks разгрузят ИТ-отдел и позволят комфортно работать на удаленке

    HTC Desire 20 Pro может получить ToF-камеру для создания радиолокационных «портретов»

    Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом

    Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90 добрались до России

    Corsair отзывает серию блоков питания SF из-за технических неполадок

    ССЫЛКИ