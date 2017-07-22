Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) представила бюджетную материнскую плату B450AM4-M. Это плата форм-фактора micro-ATX использующая чипсет AMD B450 с низкоуровневой 4+2-фазной системой питания, питаемой одним 4-контактным разъемом питания. Благодаря этой системе плата будет поддерживать процессоры с TDP 95 Вт или ниже. В соответствии со спецификациями платы 2600X является самым высоким поддерживаемым чипом.
Материнская плата поставляется с 4 слотами DDR4 2666 МГц DIMM, которые поддерживают максимум 64 ГБ памяти.
На борту также контроллер Realtek RTL8111GN для гигабитного Ethernet и Realtek ALC662 для аудио. Варианты хранения включают в себя четыре разъема SATA, которые поддерживают программное обеспечение RAID и разъем M. 2. Ввод-вывод включает в себя два порта USB 3.2 Gen 2, четыре порта USB 3.2 Gen1, два порта USB 2.0, HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-Sub и аудио. ECS еще не объявила цены.
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