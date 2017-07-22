Timex выпустила стильную коллекцию умных городских часов Metropolitan
05 июня 2020, 16:39
Корпорция Timex, известный производитель наручных часов, выпустила линейку «городских» смарт-часов Timex Metropolitan. Все модели Timex Metropolitan имеют встроенное подключение GPS, встроенный оптический датчик сердечного ритма, ведется круглосуточный мониторинг отслеживания сна. Часы отличаются первоклассной водостойкостью.
Отличительной особенностью новой линейки, совместимых с Android и iOS, является то, что покупатель может выбирать не просто интеллектуальные часы, а часы с характерным дизайном. У него есть выбор между круглым дизайном Metropolitan R и прямоугольным враиантов Metropolitan S. Для обоих вариантов дизайна разработана концепция для мужчин и для женщин, но она реализована по-разному.
Модель Metropolitan S Unisex
В часах с прямоугольным дизайном Metropolitan S различие мужских и женских выражено не настолько явно. Формально предлагаются универсальные («унисексные») модели, предназначенные и для мужчин, и для женщин. Часы Metropolitan S имеют относительно большой 1,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 348x442 пикселей.
Следующая разновидность - это модель с круглым дизайном Metropolitan R. В этой части линейки деление между мужским и женским дизайном более четкое. Это прописано даже в названии модели.
Модель Metropolitan R для мужчин
Модель Metropolitan R доступна в коричневой кожаной цветовой гамме для мужчин и в силиконовом корпусе с розовым керамическим верхом - эта модель должна больше нравиться женщинам. Оба варианта Metropolitan R поставляются с 1,2-дюймовыми экранами AMOLED с разрешением 390x390 пикселей.
Модель Metropolitan R для женщин
Выпуск коллекции Timex Metropolitan можно считать попыткой компании создать собственный бренд «мейнстримных» умных часов со стильным дизайном. Все модели часов доступны для предварительного заказа на Amazon по рекомендованной цене 179 долларов. Выпуск в розничную продажу должен состояться в конце июня.
Американская компания Timex была основана в 1844 году. Она известна своими традиционными поисками нового стиля. Поэтому попытки занять свою нишу в сегменте носимых гаджетов - это характерная черта этой компании. Timex впервые попала в заголовки новостей с современными аналоговыми часами с функцией отслеживания активности. В прошлом году бренд в партнерстве с T-Mobile выпустил удобные умные часы для детей. Следом вышли фитнес-ориентированное устройство со встроенным GPS, которое отличалось очень продолжительным временем работы и отличной ценой.
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