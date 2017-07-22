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OPPO представила смартфоны OPPO Reno4 с отличной камерой

05 июня 2020, 18:10


Компания OPPO анонсировала сегодня две новые модели из серии Reno4. Reno4 и Reno4 Pro - это смартфоны среднего уровня с мощными камерами, оптимизированными для видеосъемки. Еще одной большой изюминкой новой серии OPPO Reno4 является ее тонкий и легкий форм-фактор.

OPPO Reno4


OPPO Reno4 Pro является настоящей звездой серии с 6,5-дюймовыми изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления экрана 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц, поддержкой HDR10+ и 100% цветовой гаммой DCI-P3. На борту также двойные стереодинамики с Dolby Atmos. Младшая модель имеет 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и аналогичной частотой обновления.

OPPO Reno4


Обе модели работают на чипсете Snapdragon 765G с графическим процессором Adreno 620. Под капотом также жидкостное охлаждение. Reno4 имеет только 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти. Pro-версия в топовой комплектации оснащена 12 ГБ оперативной памяти в паре с 256 ГБ встроенной памяти.



Оба телефона имеют тройные камеры на задней панели, но Pro-вариант имеет более мощную настройку. Камеры являются реальной изюминкой этих двух устройств.

OPPO Reno4 оснащен 48-мегапиксельным основным сенсором IMX586 f/1.7, который сопряжен с 8-мегапиксельным 119-градусным ультраширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным черно-белым датчиком.

Reno4 Pro поставляется с тем же основным 48-мегпиксельным датчиком IMX586, но с поддержкой OIS. Второй и третий датчики представляют из себя ультраширокоугольный объектив на 12 мегапикселей и 13-мегапиксельный телефото с 5-кратным оптическим зумом и 20-кратным цифровым зумом.

OPPO Reno4


Обе модели оснащены с алгоритмом OPPO ultra-clear low light, который обеспечивает четкое и красочное ночное видео. Они также поддерживают технологию OPPO Video Anti-Shake 3.0 при использовании ультраширокоугольного датчика. Оба телефона поддерживают до 4K 30fps и до 720p 240fps slo-mo видеосъемку с его задних камер. Фронтальные камеры также способны к видеосъемке с разрешением 1080p при скорости 30 кадров в секунду.

OPPO Reno4


Reno4 имеет двойную фронтальную камеру с 32-мегапиксельным и 2-мегапиксельным сенсорами. Старшая модель имеет лишь один датчик на 32 мегапикселя. Обе модели имеют стабилизацию видео на фронтальной камере и алгоритм AI Smart Beauty Face repair, который повышает четкость даже при тусклом освещении.

OPPO Reno4


Оба телефона оснащены аккумулятором емкость 4000 мАч с поддержкой быстройя зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Всего 15 минут будет достаточно, чтобы зарядить аккумулятор на 60 процентов и чуть более получаса, чтобы зарядить полностью.

OPPO Reno4 цена:

- 8 ГБ+ 128 ГБ - $423 (29 000 руб.)
- 8 ГБ+ 256 ГБ - $465 (32 000 руб.)

OPPO Reno4 Pro цена:

- 8 ГБ + 128 ГБ - $536 (38 000 руб.)
- 12 ГБ + 256 Гб - $606 (42 000 руб.)



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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