В Индии обнаружили более 13 500 смартфонов Vivo с одинаковым IMEI
05 июня 2020, 18:34
Телефоны однозначно идентифицируются по их номеру IMEI. Этот номер состоит из 15 цифр, которые присваивает телефону производитель устройства. Ни один телефон не должен иметь одинаковый IMEI с другим телефоном. Однако в Индии обнаружили более 13 500 тысяч смартфонов Vivo с одинаковым IMEI.
Впервые проблемы с IMEI смартфонов в Индии всплыли еще в 2019 году, когда один из обладателей смартфона Vivo вдруг обнаружил, что идентификационный номер его смартфона изменился после того, как тот побывал на ремонте в сервисном центре. За дело взялась полиция, которая выяснила, что смартфонов с одинаковым номером в Индии насчитывается более 13 500. Менеджер сервисного центра отрицал свою причастность к происходящему.
Поскольку подделка номера IMEI является уголовным преступлением, полиция направила уведомление о возбуждении дела руководству Vivo India. В компании пока не комментировали этот вопрос. Лишь после внутреннего расследования внутри Vivo станет понятно, что же все таки произошло на самом деле.
Если вы купили новый телефон или получили его после ремонта, убедитесь, что номер IMEI на вашем телефоне совпадает с номером, напечатанным на коробке. Чтобы получить доступ к номеру IMEI на любом телефоне, откройте dialer и введите *#06#.
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