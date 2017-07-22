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Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 будет оборудован датчиком SpO2

05 июня 2020, 18:49


Буквально позавчера THG.ru сообщала в новостях, что компания Xiaomi наконец вывела на европейский рынок фитнес-трекеры Mi Band 4 с поддержкой NFC. Новый гаджет появился и на территории России. Но уже сегодня стало известно, что в Китае появились тизеры, рассказывающие о функциях уже в новой модели этого фитнес-трекеров Mi Band 5.

Несмотря на то, что тизеры показывают достаточно условно то, что пользователь может ожидать с выходом новой модели Mi Band 5, они явно указывают на преимущества новой модели, сравнивая с Mi Band 4. Напомним, что Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России только в июне. Возникающее региональное запаздывание выглядит забавно.

Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 будет оборудован датчиком SpO2


Как понятно из стикеров, в новой модели будут доступны как минимум пять функций применения NFC, включая использование гаджета для мобильной замены банковской карты MasterCard и для оплаты проезда в общественном транспорте.




По всей видимости, в новой модели должна быть улучшена связность сервисов. Если сравнивать с процедурой привязки Mastercard у модели Xiaomi Mi Band 4, то она ограничивалась только поддержкой сервиса только для MasterCard, причем с привязкой к конкретному региону. Настройка производилась через приложение Mi SpO2 Fit. Предполагалось, что в дальнейшем сервис будет распространен также на поддержку Visa, Google Pay и PayPal, однако пока информации о начале такой поддержки нет.

Ожидается, что новая модель Xiaomi Mi Band 5 будет помогать управлять стрессом и заниматься дыхательной гимнастикой. По всей видимости, применение этих функций будет связано с использованием нового датчика SpO2 - он будет служить для контроля уровня кислорода в крови. Функции оценки уровня стресса и контроля дыхания будут помогать пользователю восстанавливать свои силы и здоровье.

Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 будет оборудован датчиком SpO2


Кроме этого, в новой модели появится режим «Не беспокоить». Он позволит отключать все ожидаемые сигналы в течение определенного времени (например, 30, 60 или 120 минут).

С конструкционной точки зрения фитнес-трекер Mi Band 5 будет иметь 1,2-дюймовый дисплей. Для сравнения, у предыдущей модели размер дисплея был равен 0,95 дюйма.

Xiaomi уже выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что анонс новой модели Mi Band 5 намечен на 11 июня. Объявлено, что устройством можно будет управлять дистанционно. У него также появится пять новых режимов тренировки. Продажи, как ожидается, должны начаться 18 июня (по крайней мере, в Китае).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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