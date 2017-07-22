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Фитнес-трекеры OPPO Band имеют 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей

05 июня 2020, 20:18


Вместе со смартфонами OPPO Reno4 сегодня были представлены и несколько моделей фитнес-трекеров от OPPO - это Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band EVA. Они стоят $28 (2000 руб.), $35 (2400 руб.) и $42 (2900 руб.) соответственно.

Фитнес-трекеры OPPO Band


Все три модели оснащены 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126 x 294 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы P3. Экран защищен стильным 2.5 D изогнутым стеклом. Фитнес-трекер может быть сопряжен с устройствами под управлением Android 6.0+ или iOS 10.0+ через Bluetooth 5.0. Под капотом у него чип Apollo 3, который также присутствует в часах Oppo.



На борту этих моделей 12 спортивных режимов, монитор сердечного ритма, датчик pO2, чтобы измерить уровень кислорода в крови, оповещения о сообщениях и вызовах, будильник, функция поиска смартфона, управление музыкой, NFC и многое другое.

Фитнес-трекеры OPPO Band


Хотя все три модели Oppo Band имеют схожие характеристики их главное отличие в дизайне устройств. OPPO утверждает, что срок автономной работы этих гаджетом на одном заряде составляет 14 дней. Аккумулятор имеет емкость 100 мАч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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