Фитнес-трекеры OPPO Band имеют 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей
05 июня 2020, 20:18
Вместе со смартфонами OPPO Reno4 сегодня были представлены и несколько моделей фитнес-трекеров от OPPO - это Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band EVA. Они стоят $28 (2000 руб.), $35 (2400 руб.) и $42 (2900 руб.) соответственно.
Все три модели оснащены 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126 x 294 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы P3. Экран защищен стильным 2.5 D изогнутым стеклом. Фитнес-трекер может быть сопряжен с устройствами под управлением Android 6.0+ или iOS 10.0+ через Bluetooth 5.0. Под капотом у него чип Apollo 3, который также присутствует в часах Oppo.
На борту этих моделей 12 спортивных режимов, монитор сердечного ритма, датчик pO2, чтобы измерить уровень кислорода в крови, оповещения о сообщениях и вызовах, будильник, функция поиска смартфона, управление музыкой, NFC и многое другое.
Хотя все три модели Oppo Band имеют схожие характеристики их главное отличие в дизайне устройств. OPPO утверждает, что срок автономной работы этих гаджетом на одном заряде составляет 14 дней. Аккумулятор имеет емкость 100 мАч.
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