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OPPO представила новые TWS-наушники с активным шумоподавлением

05 июня 2020, 23:01


У OPPO сегодня день анонсов и наряду с новыми смартфонами и фитнес-трекерами, компания также представила новые беспроводные наушники, получившие название OPPO Enco W51 и цену в $70 (5000 руб.).

OPPO представила новые TWS-наушники


Эти уши поддерживают Bluetooth 5.0 для подключения к устройствам и оснащены новым обновленным двухъядерным чипом. Самое интересное в этих наушниках - это функция активного шумоподавления, которая может уменьшить шум до 35 дБ на любом из наушников.



Кроме того, производитель также утверждает, что наушники имеют более низкую задержку 94 мс для игр и просмотра видео. Новинка защищена от влаги, так что в этих наушниках можно спокойно тренироваться на улице. Наушники легко синхронизировать со смартфоном, работающим на ColorOS - нужно лишь открыть зарядный чехол. OPPO Enco W51 могут работать 4 часа на одном заряде, а с зарядным чехлом время увеличивается до 24 часов.

Наушники можно зарядить через порт USB Type-C или с любым беспроводным зарядным устройством Qi.Как подчеркивают в OPPO, 15-минутная проводная зарядка обеспечит 9 часов работы, а полная зарядка займет 80 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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