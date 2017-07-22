Razer анонсировала выпуск гибридной геймерской клавиатуры Razer Ornata V2
05 июня 2020, 23:15
Американская компания Razer, занимающаяся разработкой профессионального игрового оборудования, представила игровую клавиатуру Razer Ornata V2. По мнению первых тестеров, модель обладает рядом фантастических функций. Первая и самая главная среди них - это применение гибридной механико-мембранной конструкции клавиш. Помимо нее, заслуживает упоминания световая подсветка Razer Chroma RGB, многофункциональное цифровое колесико для управления звуком и яркостью, а также средства мультимедийного управления. Отмечается также эргономичная подставка, устраняющая зажатость запястий при игре.
Гибридная механико-мембранная технология Razers, как ясно из названия, сочетает в себе две различные технологии в конструкции клавиш. Первая - это применение элементов механического дизайна, который гарантирует надежное замыкание с фиксирующим щелчком, подчеркивающим обратную связь. Вторая - использование элементов мембранного дизайна в конструкции кнопок, связанных с использованием специальных силиконовых подушечек, делающих ощущения от нажатий клавиш мягкими и упругими.
По мнению разработчиков, такая гибридная технология идеально подходит для геймеров. Им нравится звук с механической клавиатуры, при этом они любят ощущение податливости и упругости, характерное для мембранных клавиатур.
В новой модели появились еще два интересных элемента - многофункциональное цифровое колесо и средства мультимедийного управления. Благодаря им, управлять и вносить изменения в настройку стало значительно проще.
Цифровое колесо, расположенной в правом верхнем углу клавиатуры, использует программный драйвер Razer. Благодаря ему, можно быстро изменять яркость и громкость всего, что происходит в процессе игры. Это делает его идеальным помощником для любого геймера.
Средства мультимедийного управления связаны с управлением освещения клавиатуры во время работы. В новой клавиатуре предлагается три новых световых эффекта - Ambient Awareness, Audio Meter и Wheel.
Эффект Audio Meter реагирует на воспроизводимые компьютером звуки и меняет цвет с зеленого на красный, перестраивая звуковую гамму в зависимости от громкости. Эффект Ambient Awareness считывает с экрана содержимое и преобразует полученную информацию в цвет. При тестировании, правда, экспериментаторам не удалось изменения цвета, он постоянно оставался белым, сообщают они, но видимо все дело связано с настройкой.
Вместе с обновленной клавиатурой в комплект входят новые игры: Fortnite, FFXIV, Black Desert Online и другие. Подключение к компьютеру осуществляется через проводной интерфейс USB (1000 Гц).
Эта фантастическая клавиатура доступна в интернет-магазине Razer по цене $99,99.
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