Немецкий портал ComputerBase, специализирующейся на оценке разгонных характеристик вычислительных систем, предоставил подробную информацию по энергоэффективности процессоров серии Intel Comet Lake-S. Как и ожидалось, процессоры этой серии отличаются высоким запасом тепловой прочности и могут работать на более высоких тактовых частотах. Но если раньше об этом существовали только отрывочные сведения и субъективные предположения, то теперь издание ComputerBase предоставило точные значения соответствующих характеристик.
Семейство Intel Comet Lake-S относится к мобильным процессорам Intel Core десятого поколения. Впервые об их доступности было объявлено в августе 2019 года. Данное семейство выстроено на базе оптимизированного технологического процесса 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake и Whiskey Lake.
Любой знающий пользователь (и тем более геймеры) знает, что процессор - это не просто безликий вычислительный модуль, а серьезная система, способная выполнять свои функции только при соблюдении определенных ограничений по тепловыделению. Применяя методику разгона, можно выжать из процессора больше, чем заявлено в его эталонных тестах. Но обратной стороной медали является рост температуры модуля. После преодоления определенного порога может начаться процесс деградации кристалла. В его «слоистой» конструкции возникают сначала точечно очаги первых признаков начинающегося прожига ячеек. Если деградация становится необратимой, то процессор выходит из строя и не подлежит восстановлению. В этой ситуации он может даже воспламениться.
При анонсе процеесоров сама компания Intel старается не раскрывать подробности по ограничениям своих изделий, называя только официальные значения теплового пакета TDP - значение выделяемой процессором мощности при работе на номинальной тактовой частоте.
Между тем, известно, что официальные значения TDP имеют мало общего с фактическим энергопотреблением процессоров. Возможности регулирования современных материнских плат позволяют процессорам, тем более мобильным, работать с более высокими целевыми значениями мощности, которые определяются значениями PL1, PL2 и Tau. Есть еще и другие значимые параметры - PL3 и PL4 - но как правило, они отключены.
Напомним, что для оценки энергопотребления используют несколько параметров уровня выделяемой мощности (Power limit, PL). Номинальный уровень TDP соответствует первому уровню энергопотребления PL1, т.е. речь идет об энергопотреблении процессора при работе на базовой, номинальной тактовой частоте. Второй уровень PL2 соответствует максимальному энергопотреблению, которого процессор может достигать при автоматическом разгоне до наиболее высокой частоты. Обычно значение такой частоты производитель не называет, но как правило ее допустимое (с запасом) значение можно узнать по частоте Турбо-режима. Параметр Tau отражает время в секундах, в течение которого процессор может гарантированно работать при пиковом энергопотреблении.
Позднее корпорация Intel подтвердила, что для некоторых процессоров Comet Lake-S они допускают 3,5-кратное увеличение предела мощности (в состоянии PL2) по сравнению с официальными значениями TDP. Обычно это значение принято ограничивать 1,25-кратным пределом, чем TDP.
В результате несложного пересчета можно получить, что 10-ядерный процессор Core i9-10900T, с низким энергопотреблением (35 Вт) после пересчета по TDP может работать с уровнем энергопотребления PL2 (123 Вт).
Следуя этой логики, можно напомнить, что большинство процессоров Intel имеют мощность TDP 65 Вт. Если пересчитать 3,45-кратный рост, то максимальный PL может достигать 224 Вт. Более длинное значение Tau можно наблюдать для процессоров серии K, но они обычно корректируются производителями материнских плат.