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Samsung отказалась от выпуска умных часов Galaxy Watch 2 ради выпуска модели Watch 3

07 июня 2020, 11:34


Корейский производитель смартфонов Samsung отказалась от названия «Galaxy Watch 2» для своей будущей модели умных часов. По всей видимости, корейский производитель готов сразу сделать более «широкий» шаг вперед и выпустить модель Galaxy Watch 3.

Об этом стало известно после публикации документов, поданных на сертификацию в адрес регулирующего органа Таиланда NBTC. Официальных объяснений, почему Samsung сделал такой выбор, пока нет, но в сети появилась версия, что в Samsung посчитали важным донести до потребителей мысль о существенном улучшении концепции умных часов в будущей модели. Название «Galaxy Watch 2», с точки зрения производителя, указывает на улучшение прежней модели. Новый выбор - «Galaxy Watch 3» (модель Samsung SM-R855F) указывает на то, что будущая модель будет демонстрировать качественные улучшения по сравнению с первой моделью Galaxy Watch, выпущенной два года назад.

Samsung отказалась от умных часов часов Galaxy Watch 2 и выпустит сразу модель Watch 3


Ранее THG.ru уже рассказывала, что принципиально новым элементом будущей модели станет вращающийся безель. Благодаря ему, пользователь получит удобный доступ к большому набору функций. Уже высказано мнение, что именно эта «существенная» особенность может стать тем «новым» элементом, о чем хочет сообщить Samsung.




Из спецификации, поданной в NBTC, можно узнать, что будущая модель Samsung Watch будет представлена в нескольких вариантах корпуса: с диаметром 41 мм и 45 мм. В топовой («симочной») модели будет устанавливаться SIM-карта и предоставляться поддержка LTE.

Samsung отказалась от умных часов часов Galaxy Watch 2 и выпустит сразу модель Watch 3


Из предыдущих публикаций также известно, что Samsung Galaxy Watch 3 будет покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass XD. Водостойкость будущей модели составит 5 ATM, что позволило сертифицировать эту модель под требования военного стандарта безопасности MIL-STD 810G. Часы будут поддерживать быструю беспроводную зарядку до 5 Вт.

Помимо «сотового» варианта (SM-R855), модель Samsung Galaxy Watch 3 будет представлена также в обычном («несимочном») варианте. Это будут модели SM-R840 и SM-R850.

Ожидается, что анонс Galaxy Watch 3 состоится в скором будущем вместе с запуском Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2. Ходят слухи, что на том же мероприятии будет представлена также новая модель наушников с радикально обновленным дизайном и, как многие надеются, с качественно улучшенным звуком, чем было у Galaxy Buds+.

Анонс должен состояться ориентировочно 5 августа.



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