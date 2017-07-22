IBM выпустила инструментарий FHE для сквозной защиты зашифрованных данных
07 июня 2020, 13:20
IBM объявила о выпуске инструментария, получившего название Homomorphic Encryption Toolkit for MacOS and iOS. Он позволяет пользоваться данными в зашифрованном виде, работая с ними через мобильные устройства. Из названия видно, что в основе механизма используется технология полного гомоморфного шифрования (full homomorphic encryption, FHE) данных во время их применения.
При выпуске инструментария IBM новый пакет стал доступен для пользователей только платформ iOS и macOS. IBM отметила, что в будущем планируется выпустить также версии для платформ Android и Linux. Набор доступен в настоящее время на GitHub (iOS, macOS).
Впрочем, как сообщает IBM, выложенная версия еще не является окончательной. По ее данным, еще могут встречаться ошибки или сбои, способные повлиять на производительность устройства.
Потребность в использовании FHE вытекает из принятой на сегодняшний день технологии работы с данными. Применяемые методы хранения и обмена конфиденциальных данных предусматривают их шифрование только на этапе передачи по сетям. В то же время при непосредственной работе с данными в приложениях вся информация хранится в открытом виде и не требуют расшифровки, если получить к ней доступ.
В результате хакерам и инсайдерам в настоящее время предоставлены самые разнообразные возможности для копирования данных, доступные им в незашифрованном виде, когда пользователь находится в процессе работы с ними. Применение FHE ставит заслон для такой повсеместной «утечки».
Суть предлагаемой технологии - позволить разрешенным сторонам манипулировать данными, пока те продолжают находиться в зашифрованном виде. В результате время, когда данные находятся в открытом виде, сводится к минимуму. В результате, их наиболее уязвимое состояние в значительной степени устраняется.
Отмечается, что FHE имеет большие перспективы для будущих внедрений. Их можно применять в самых разных целях. IBM называет следующие направления: извлечение ценной информации из личных данных; работа с массивами корпоративных данных; геномная аналитика; аутсорсинг.