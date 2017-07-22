Apple предоставит беспроцентный кредит на покупку Mac, AirPods, iPad с помощью карты Apple Card
07 июня 2020, 15:24
Все пользователи продуктов Apple, проживающие в США, имеют возможность после покупки продуктов компании - iPad, AirPods, Mac и другие устройств - заказать и получить стильную кредитную банковскую карту Apple Card. Теперь же, как объявила компания Apple, получить кредитную карту Apple Card можно будет уже сразу при покупке продуктов Apple. Выданный кредит будет беспроцентным на 12 месяцев.
Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, заявив, что Apple готова предложить новый вариант оплаты с помощью Apple Card уже в ближайшие недели. По сути это - беспроцентный кредит, который компания готова предоставлять покупателям с рассрочкой на 12 месяцев.
12-месячный кредитный план будет доступен при покупке iPad, Mac, Apple Pencil, iPad-клавиатур и дисплеев Pro Display XDR, 6-месячные кредитные беспроцентные планы будут предлагаться покупателям AirPods, Apple TV и HomePod. Ранее такие правила распространялись только на покупку смартфона iPhone.
Карты Apple Card - эти стильные банковские карты, выпускаемые Apple в партнерстве с банком Goldman Sachs. Они изготавливаются из титана, отличаются повышенной прочностью и долговечностью. В конце каждого дня пользователи Apple Card получают от 1% до 3% Cash back за сделанные в течение суток покупки. Представители учебных учреждений, а также студенты получают также образовательные скидки на покупку техники Apple. Карточный счет привязан к приложению Wallet («Кошелек»), через который ведутся все расчеты.
А нам то что до этого?
Формально кредитная карта Apple доступна только для граждан США. Однако в некоторых изданиях дополнительно сообщалось, что Apple сотрудничает с банками по всему миру. Это открывает возможность клиентам этих банков использовать свои существующие кредитные карты этих банков для покупки продуктов Apple в рассрочку по новым правилам. Узнать список таких банков можно в онлайн-магазине Apple, где, как сообщается, имеется информация о том, какие именно банки и карты поддерживаются в конкретной стране. Входит ли Россия в этот список не сообщается.