Apple добавит поддержку функциональных клавиш в клавиатуры для iPad
07 июня 2020, 17:09
Для клавиатур Apple Smart Keyboard и Apple Magic Keyboard планируется ввести поддержку функциональных клавиш. Об этом стало известно после анализа программного кода в недавно выпущенной бета-версии iPadOS 13.5.5.
Отсутствие функциональных клавиш у портативных клавиатур Apple объясняют несколькими причинами. Прежде всего это сделано из-за их мобильности. При использовании клавиатуры в подвижных мобильных условиях легко задеть какую-нибудь клавишу случайно. Поэтому выполнение команд, ради которых добавляют функциональные клавиши, заменено на использование сочетаний с клавишей Command ⌘, как на компьютере Mac. При случайных касания запустить такую функцию практически невероятно.
Как стало известно, Apple планирует добавить значки на экран для планшетов iPad и iPad Pro, которые будут выполнять те же функции, для которых служат функциональные клавиши. С помощью быстрого вызова можно будет выполнить традиционные «функциональные команды»: получить доступ к настройкам яркости экрана, изменить подсветку клавиатуры, поменять положение органов управления при воспроизведении мультимедиа и т.д.
Сообщается, что вся необходимая программная поддержка уже реализована в коде, но Apple пока не активизировала его для практического применения. По слухам, Apple может оставить этот код в нерабочем состоянии до выхода iPadOS 14. Запуск этой версии ОС намечен на сентябрь.
В iPadOS (операционной системе для iPad) названные функции уже входят в состав пользовательского интерфейса. Но до сих пор для их применения требовалось предварительно подключить клавиатуру, оснащенную соответствующими функциональными клавишами. В то же время у Smart Keyboard и Magic Keyboard нет сейчас функциональных клавиш. Более того, на них нет и клавиши Escape. Эта кнопка может пригодиться, например, при просмотре видео, когда возникает желание выйти из полноэкранного режима.
В настоящее время клавиши-модификаторы, такие как Caps Lock, Control или Command, могут быть переназначены на функцию Escape.
Ожидается, что 22 июня Apple расскажет обо всех предстоящих изменениях, которые появятся в iPadOS 14. Это произойдет во время онлайн-презентации на конференции разработчиков WWDC.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".