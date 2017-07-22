Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент, полученный компанией Samsung. В нем описывается конструкция телефона с несколькими точками сгиба. Как видно на предоставленном рисунке, корпус такого смартфона может сгибаться как внутрь, так и наружу.
Патент принадлежит Samsung Display - подразделению южнокорейской корпорации, которое занимается разработкой дисплеев и дисплейных панелей. Как отмечают эксперты, это отражает новое направление развития инноваций среди гибких экранов. По всей видимости, Samsung активно изучает сейчас это направление.
Отсутствие упоминания среди владельцев патента компании Samsung Electronics говорит о том, что в настоящее время нет полной ясности, появятся ли телефоны с новым типом корпуса в ближайшее время, или этот патент относится к НИОКР, проводимых Samsung в рамках разработки новых концептов.
В то же время, еще нет ясности, в чем может заключаться преимущество от использования сворачиваемой внутрь верхней половинки дисплея. Можно предположить, что в этом случае можно вывернуть тыловую камеру вперед, позволяя использовать одну, самую сильную камеру сразу для двух целей: для обычной съемки и для селфи.
Другой вариант, объясняющий такой выбор - эта схема позволяет избавиться от выемки на лицевой части дисплея для размещения фронтальной камеры для селфи.
В то же время, нет ясности, в чем состоит необходимость для складывания нижней половинки путем загиба на заднюю сторону. По всей видимости, такой вариант складывания рассматривается Samsung как возможный вариант для уменьшения габаритных размеров телефона в походном состоянии. Но так ли это важно? Обеспечение сворачиваемости корпуса влечет за собой значительное удорожание конструкции и может привести к существенному снижению его надежности.
Отметим, что THG.ru уже неоднократно публиковал информацию о новых патентах складывающихся смартфонов. Такую конструкцию недавно запатентовала компания Xiaomi , которая привлекла внимание рынка весьма необычным дизайном смартфона.
Значительную активность в этом направлении проявляет также Huawei. Эта компания подала недавно свою заявку на патент модели смартфона со складным экраном. А до этого Huawei получила патент на другую конструкцию раскладывающего смартфона, сделанную в стиле Samsung Galaxy. Эксперты рынка заявили тогда, что, несмотря на все возникающие трудности, с которыми столкнулась Samsung при разработке Samsung Galaxy Fold, дизайн их прототипа может стать победителем в гонке.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".