Мародеры разграбили фирменный магазин DJI на Манхэттене
08 июня 2020, 09:19
Протесты и беспорядки в США уже стали чем-то обыденным и повседневным, а под громкие крики протестующих на улице начали действовать мародеры. Так, на прошлой неделе сообщалось, что в городе Портленд был разграблен магазин Apple. В этот уикэнд, мародеры добрались до официального магазина DJI, расположенного в самом центре Нью-Йорка - Манхэттене.
Мародеры украли шесть беспилотников стоимостью $16 000 (110 000 00 руб.). Самое печальное в этой ситуации то, что если Apple может заблокировать, украденные гаджеты, то в случае с квадрокоптерами это сделать невозможно.
В сеть попало видео из магазина, сделанное во время ограбления. На нем несколько молодых людей врываются в магазин DJI, разбив витринное стекло, и начинают хватать товар.
Судя по видео, преступники украли беспилотники Inspire 1, Inspire 2 и пульт дистанционного управления, а также беспилотник Phantom 4. Кроме того, они захватили несколько очков DJI Racing edition FPV и карданный подвес камеры Ronin-S или Ronin-SC. Молодых людей, совершивших это ограбление до сих пор не задержали.
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