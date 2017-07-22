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Мародеры разграбили фирменный магазин DJI на Манхэттене

08 июня 2020, 09:19


Протесты и беспорядки в США уже стали чем-то обыденным и повседневным, а под громкие крики протестующих на улице начали действовать мародеры. Так, на прошлой неделе сообщалось, что в городе Портленд был разграблен магазин Apple. В этот уикэнд, мародеры добрались до официального магазина DJI, расположенного в самом центре Нью-Йорка - Манхэттене.

В США мародеры украли несколько беспилотников DJI


Мародеры украли шесть беспилотников стоимостью $16 000 (110 000 00 руб.). Самое печальное в этой ситуации то, что если Apple может заблокировать, украденные гаджеты, то в случае с квадрокоптерами это сделать невозможно.




В сеть попало видео из магазина, сделанное во время ограбления. На нем несколько молодых людей врываются в магазин DJI, разбив витринное стекло, и начинают хватать товар.

Судя по видео, преступники украли беспилотники Inspire 1, Inspire 2 и пульт дистанционного управления, а также беспилотник Phantom 4. Кроме того, они захватили несколько очков DJI Racing edition FPV и карданный подвес камеры Ronin-S или Ronin-SC. Молодых людей, совершивших это ограбление до сих пор не задержали.



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