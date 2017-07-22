Появились изображения графической карты Nvidia RTX 3080
08 июня 2020, 10:11
В сети появились отрисованные изображения графической платы NVIDIA RTX 3080, разработка которой сейчас ведется в компании NVIDIA. Их разместил в социальной сети Reddit пользователь под ником JDSP_, сославшись на якобы попавшие к нему в руки реальнее фотографии изделия.
Отрисованные изображения отличаются высокой детализацией и видами с разных углов зрения. Многие отмечают высокое качество отрисовки, а также футуристичный дизайн плат, их общую эстетику.
Эксперты отмечают большую площадь радиатора, что позволяет эффективно отводить тепло практически по всей площади карты. Благодаря двум соосным вентиляторам, обеспечен плотный воздушный поток для обтекания изделия и его охлаждения.
Отмечается отсутствие специальных радиаторов внутри. Ребристая поверхность по периметру создает поистине колоссальную суммарную площадь для отвода тепла, которую невозможно было бы достичь традиционными навесными радиаторами.
Эксперты отмечают также, что при такой конструкции работа системы охлаждения будет практически бесшумной. Она позволяет обеспечить хороший обдув стенок радиатора без завихрений.
Отмечается, что эффективность теплоотвода RTX 3080 может быть на 50% выше, чем у RTX 2080.
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