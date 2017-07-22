Apple научилась делать групповое селфи дистанционно
08 июня 2020, 10:45
Стали известны детали нового патента Apple, который позволяет делать селфи, даже соблюдая социальное дистанцирование (не ближе 2 м между участниками). На первый взгляд, это кажется абсурдным. Как можно при таких ограничениях сделать групповое селфи? Оказывается, можно. Новый патент Apple позволяет сделать это, благодаря использованию мобильного приложения. Невозможность находиться рядом больше не является проблемой.
Идея патента, как ни странно, удивительно простая. Если невозможно сделать групповое селфи естественным путем, то можно попробовать сделать «синтетические групповые селфи».
Согласно патенту, приложение позволит участникам сначала пригласить других стать частью группового снимка, показав им «идею» расположения на «сцене съемки». После этого каждый участник делает собственное селфи и присылает свою фотографию. Затем участники группового селфи объединяются «синтетическим методом» в «общей рамке».
В патенте дано описание диалогового окна, которое появится на «приглашенном» устройстве. Принять участие в групповой селфи-фотографии станет возможным, если запрос был принят.
Очевидно, что создаваемые групповые фотографии могут содержать неподвижные фоновые изображения, сохраненные видео или потоковые изображения в реальном времени. Это позволит создавать несколько заготовок при подготовке синтетического селфи, а также высвобождает свободу для творчества при формировании таких «синтетических» фотоснимков.
Интересно отметить, что заявка на патент была подана еще в 2018 году, задолго до начала пандемии. Два года заявка находилась на стадии рассмотрения, и теперь Apple получила зарегистрированный патент.
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