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DeepCool представила новые блоки питания с сертификацией 80 Plus Gold

08 июня 2020, 11:23




DeepCool представила новую линейку блоков питания DQ-M, ставшую дополнением к уже известному бренду компании GamerStorm. Новые блоки питания получили мощность 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт, имеют сертификацию 80 Plus Gold и полностью модульную кабельную систему.

DeepCool представила новые блоки питания


Все модели оснащены APFC и на 100% используют японские конденсаторы. Предусмотрены наиболее распространенные электрические защиты от перенапряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

DeepCool представила новые блоки питания


Все три варианта имеют силовые каналы 25 A для EPS и 25 A для питания SATA/Molex. Блок питания с мощностью 650 Вт имеет два силовых канала 30 A для питания PCIe, а модель мощностью 750 Вт имеет два канала по 35 А. Наиболее мощная модель в этой серии - на 850 Вт использует пару силовых каналов на 40 А.

DeepCool представила новые блоки питания


Все три варианта предлагают один 24-контактный ATX, два 4+4-контактных EPS и четыре 6+2-контактных разъема питания PCIe. Варианты 650 Вт и 750 Вт предлагают мощность 7 SATA, в то время как вариант 850 Вт предлагает 10.

DeepCool представила новые блоки питания


Для охлаждения всех трех моделей используется 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Все три модели представлены в черно-белых цветовых вариантах. Все кабели, включая 24-контактный, являются плоскими, ленточными. О ценах и доступности пока ничего не говорится.



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