Visionox запустила в массовое производство подэкранные камеры для смартфонов
08 июня 2020, 11:47
Китайская компания Visionox, специализирующаяся на производстве дисплейных блоков, анонсировала первый серийный запуск в массовое производство камер для смартфонов с подэкранным расположением.
Технология предполагает использование дисплейной OLED-матрицы с новой структурой пикселей. Помимо дисплейного модуля, новая технология предполагает применение новых высокопрозрачных материалов, новой специальной системы расположения пикселей и новой схемы электронного управления.
Благодаря нововведениям, дисплей выглядит абсолютно таким же, как если бы у него не было фронтальной камеры. Сама камера находится под поверхностью и практически не обнаруживает своего присутствия визуально. При этом нет никаких отличий в яркости, градациях цвета или разных углов обзора между прозрачным подэкранным дисплейным модулем и остальной частью экрана.
Пользователь Twitter под ником Ice Universe опубликовал официальное видео Visionox, посвященное новой технологии.
Ожидается, что первые смартфоны, использующие эту технологию, появятся в самом ближайшем будущем. Пока неизвестно, с какого бренда начнется внедрение новой технологии.
Ранее компания Oppo показывала устройство, где камера располагалась под экраном. Однако было заявлено, что поставки таких моделей на рынок пока невозможны, потому что их массовое производство слишком сложно.
Нынешний анонс Visionox указывает на то, что возникшие тогда барьеры, похоже, устранены.
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