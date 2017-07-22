PNY анонсировала выпуск SSD-накопителей серии CS2130 стандарта M.2 NVMe
08 июня 2020, 12:33
Компания PNY выпустила новую линейку твердотельных накопителей серии CS2130 стандарта M.2 NVMe. Доступны емкости: 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Модули поставляются в форм-факторе M.2-2280 и используют интерфейс хоста PCI-Express 3.0 x4 и протокол NVMe 1.3.
Открытый стандарт NVMe, разработанный для «энергонезависимой памяти», позволяет современным твердотельным накопителям работать со скоростью ввода/вывода, доступной на уровне установленной внутри флеш-памяти. Благодаря этому, флеш-память SSD как бы подсоединена напрямую через интерфейс PCIe, чего нельзя было добиться раньше при использовании стандарта SATA - он сдерживал внутренние резервы производительности используемых модулей памяти.
Из спецификации видно, что выпущенные модули используют разъем M.2, созданный в качестве замены формату mSATA и Mini PCI-E. Поскольку стандарт M.2 допускает разные варианты используемых габаритных размеров для модулей, как по ширине, так и по длине, то указано, что в данном случае компания PNY использовала самый распространенный форм-фактор: M.2-2280 - ширина 22 мм, и длина 80 мм.
Как уже было отмечен, PNY подчеркивает, что применение формата M.2 позволяет реализовать в полном объеме заложенный потенциал производительности. Это имеет особое значение при использовании таких модулей в компактных устройствах: ультрабуках и планшетах.
Новые накопители оснащены флеш-памятью 3D NAND, хотя компания не уточнила, будет ли это TLC (Triple Level Cell), т.е. 3 бита в одной ячейке памяти, или QLC (Quad Level Cell), т.е. 4 бита в одной ячейке памяти.
Все варианты выпускаемых модулей, независимо от емкости, обеспечивают скорость последовательного чтения до 3500 Мбайт/с. Модули отличаются только скоростью записи. Вариант на 500 Гбайт обеспечивает запись со скоростью до 925 Мбайт/с, вариант 1 Тбайт - до 1800 Мбайт/с, а вариант 2 Тбайт - до 3000 Мбайт/с.
PNY предоставляет на эти накопители 5-летнюю гарантию. Компания не раскрыла цены.
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