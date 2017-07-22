Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с 16 ГБ оперативной памяти
08 июня 2020, 12:58
Рынок смартфонов - это неимоверная конкуренция производителей между собой, и чтобы быть в топе, привлекая покупателей, необходимо делать не только наиболее приемлемый по цене продукт, но и стараться быть впереди конкурентов в том, что касается технической начинки. Например, уже сейчас 12 ГБ оперативной памяти становится нормой для флагманов, а значит не за горами то время, когда и 16 ГБ под капотом вашего смартфона станут реальностью.
Последние слухи, говорят о том, что Xiaomi готовится выпустить смартфон с 16 ГБ оперативной памяти на борту. Скорее всего, этот гаджет будет частью линейки Mi MIX, но точное названием модели пока остается в тайне. Предстоящий смартфон Mi MIX получит дизайн, аналогичный Mi MIX Alpha и будет работать на основе чипсета Snapdragon 865 с поддержкой 5G.
Однако все это пока лишь слухи, но подтверждение этой информации может появиться уже в ближайшей перспективе. Пока же Xiaomi лишь вынашивает планы по выпуску смартфона с 16 ГБ оперативной памяти на борту, Nubia уже запустила свой флагманский игровой телефон Nubia Red Magic 5G с 16 ГБ оперативки. Он уже доступен на различных рынках.
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