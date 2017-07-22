Nokia планирует выпустить доступный 5G-смартфон на чипсете Dimensity
08 июня 2020, 14:03
HMD Global анонсировала только один смартфон с 5G, и это Nokia 8.3 5G. Телефон на чипсете Snapdragon 765G еще не поступил в продажу, но когда это произойдет, он будет стоить целых $620 (40 000 руб.), что дорого для смартфона среднего уровня.
Однако, стало известно, что в скором времени на рынок может выйти доступный смартфон 5G под брендом Nokia. Скорее всего, эта модель будет работать на чипсете Dimensity 800 или Dimensity 820 и получит название Nokia 7.3. По слухам, у производителя уже есть прототип Nokia 7.3 с поддержкой 5G и 4G.
По словам источника, возможные сроки выхода этого доступного 5G-смартфона от Nokia - это начало 2021 года. То есть ждать анонса еще более полугода. Если HMD Global серьезно настроена догнать своих конкурентов, ей придется выпустить доступный 5G-смартфон на рынок еще в этом году - то есть не позднее четвертого квартала. В ином случае, вряд ли новинка действительно кого-либо заинтересует.
На рынок уже вышло приличное количество доступных смартфонов 5G от известных брендов и нет сомнений, что до конца года будут представлены еще несколько моделей.
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