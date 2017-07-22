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YMTC планирует начать выпуск SSD под собственным брендом

08 июня 2020, 15:25


Известный китайский производитель флэш-памяти NAND - YMTC - в скором времени планирует запустить собственный бренд SSD и встать в один ряд с такими производителями как Micron, SK Hynix, Kioxia и Samsung. Причем сделать это планируется уже в третьем квартале текущего года. Первые решения будут основаны на 64-слойной флеш-памяти 3D TLC NAND.

YMTC планирует начать выпуск SSD


После реализации первой части плана настанет очередь производства SSD на 96-слойных и 128-слойных чипах. Пока неизвестно, какие контроллеры будет применять YMTC, но можно предположить, что это будут продукты китайской Goke Micro или Phison, которые используют чипы от YMTC. Что примечательно, чисто китайские SSD уже выпускаются той же Goke Micro, и в них как раз используются чипы YMTC. Первый такой накопитель был представлен еще в мае текущего года.




YMTC - это один из самых успешных китайских производственных гигантов. В компанию вкладывает огромные средство правительство Китая, которое планирует ликвидировать зависимость высокотехнологичных отраслей страны от иностранных компонентов.

Напомним, что в начале июня компания UniIC представила первый модуль оперативной памяти DDR4, на сто процентов изготовленный в Китае. Это касается чипов DRAM, печатных плат, драйверов и других компонентов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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