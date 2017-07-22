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ASRock выпустила материнскую плату Rack TRX40D8-2N2T для ЦОДов

08 июня 2020, 16:51


Тайваньская компания ASRock выпустила материнскую плату ASRock Rack TRX40D8-2N2T ATX, предназначенную для установки в серверах и системах с высокой пульсирующей нагрузкой. Модель отличается наличием тщательно проработанного VRM-модуля серверного уровня, которые отвечает за стабильное питание для всех компонентов платы, и полного набора сетевых интерфейсов. Такой арсенал можно считать достаточным, чтобы рассматривать этот продукт как оптимального кандидата для центров обработки данных. Использовать его для настольных офисных систем вряд ли будет разумным, но для возведения систем поддержки обработки мультимедийного контента эта материнская плата вполне подойдет.

ASRock выпустила материнскую плату Rack TRX40D8-2N2T для ЦОДов


Базой для платы ASRock Rack TRX40D8-2N2T служит сокет STRX40. Он рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения (Gen.3), включая модель 3990X. В то же время, несмотря на физическую совместимость по разъему, позволяющему установить более старые процессоры Threadripper поколений Gen 1 или 2, запустить в работу такую систему не удастся - совместимость по электрическим параметрам отсутствует. На это обращают внимание эксперты Tom's Hardware.

ASRock выпустила материнскую плату Rack TRX40D8-2N2T для ЦОДов

Компоновка материнской платы для TRX40D8-2N2T (Источник: ASRock)


Говоря о памяти, можно сказать, что материнская плата оснащена всеми необходимыми разъемами для установки четырехканальной памяти ECC DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Суммарный размер памяти - до 256 Гбайт.




Для подключения хранилищ данных предусмотрены два разъема M-key PCIe 4.0 и шесть портов SATA 6 Гбит/с. Прошивка допускает подключение по RAID 0/1/10. Имеются также четыре слота PCI-Express 4.0 x16 и один слот PCI-Express 4.0 x8.

ASRock выпустила материнскую плату Rack TRX40D8-2N2T для ЦОДов

Внешние порты ASRock TRX40D8-2N2T (Источник: ASRock)


Для подключения основного дисплея есть один 15-контактный VGA-порт D-Sub. Среди других внешних портов можно назвать: два порта USB 3.1 Gen 1, один порт USB 3.1 Gen 2 типа A и порт USB 3.1 Gen 2 USB C.

Встроенной поддержки для аудио в ASRock Rack TRX40D8-2N2T нет.

Поскольку плата ASRock Rack TRX40D8-2N2T относится к разряду серверных систем, в ней представлен полный комплект необходимых интерфейсов: четыре выхода Ethernet, два интерфейса 10Gbe, работающие через контроллер Intel X710-AT2, и два интерфейса 2.5GbE, работающие через контроллеры Intel I225-LM.

Информация о цене и точной дате выпуска пока отсутствует.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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