Xiaomi уже не в первый раз дразнит различными вбросами в преддверии выхода нового фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5, который должен быть представлен 11 июня. Сегодня китайская компания опубликовала постер, на котором изображены новые браслеты во всех возможных цветовых вариантах, в которых они будут выпущены. На плакате представлен большой OLED-дисплей Mi Band 5. Устройство можно увидеть с желтым, красным, синим и черным ремешком.
Уже известно, что Xiaomi Mi Band 5 будет иметь на борту поддержку NFC, что позволит его владельцам осуществлять бесконтактные платежи. Кроме того, на борту браслета будет датчик кислорода, функции мониторинга стресса и дыхания, а также специальный режим "не беспокоить", с помощью которого трекер можно будет отключить на некоторое время.
Предполагается, что Xiaomi Mi Band 5 будет оснащен 1,2-дюймовым дисплеем с тонкими рамками вокруг. Емкость аккумулятора пока не раскрывается. При этом известно, что фитнес-трекер не надо будет вытаскивать из ремешка ради зарядки. Некоторые из его других функций включают в себя дистанционное управление камерой и 11 различных режимов отслеживания активности.
В китайском варианте устройства появится голосовой помощник Xiao AI. На международных рынках Mi Band 5, как ожидается, будет оснащен голосовым помощником Amazon Alexa, а для бесконтактных платежей он может поставляться с поддержкой Google Pay.
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