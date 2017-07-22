ID-COOLING анонсировала низкопрофильный процессорный кулер IS-47K. Новинка имеет нестандартную конструкцию с высотой всего 47 мм. Кулер оснащен шестью медными тепловыми трубками, ШИМ-вентилятором с размерами 92 x 92 x 15 мм и имеет медное основание.
Как подчеркивают в компании, ID-COOLING IS-47K специально разработан для высокопроизводительных сборок малого форм-фактора с TDP до 130 Вт. Он совместим с основными процессорными сокетами на системах ITX, включая Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 и AMD AM4. Конструкция кулера предусматривает наличие нескольких высококачественных алюминиевых ребер, которые припаяны к тепловым трубам.
Вес новинки - 500 грамм, а габариты - 120 x 110 x 47 мм. Скорость работы вентиляторов - от 600 до 2500 оборотов в минуту, а максимальный формируемый воздушный поток - 44,3 CFM. При этом, показатели шума не превышают 33 дБа.
D-COOLING IS-47K оценивается в $45 (3000 руб.). Он появится в продаже в начале июля.
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