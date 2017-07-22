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В Telegram добавлены видео-редактор, двухфакторная аутентификация и анимированные gif-ки

08 июня 2020, 18:36


В популярном кросс-платформенном мессенджере Telegram появился ряд важных функций, которые должны понравится пользователям. Это - видео-редактор, поддержка анимированных украшений на фотографиях и видео, поддержка двухфакторной аутентификации, средства управления кэшем и многое другое.

Самое первое и самое важное из дополнений - это конечно же механизм двухфакторной аутентификации. Он считается нормой для любого значимых социальных инструментов сегодня, потому что позволяет более надежно гарантировать доступ к этим ресурсам и в большинстве случаев исключить вторжение посторонних лиц. Telegram существует уже более 7 лет, но такая поддержка появилась в нем только сейчас.

В Telegram появился собственный видеоредактор, инструменты для управления кэшем и безопасностью


Вторая полезная функция, попавшая в недавнее обновление - это видео-редактор. Авторы разработки не ставили перед собой задачу сделать аналог Photoshop, но тем не менее собрали внутри компактного сервиса востребованные и часто необходимые функции. Прежде всего это - средства настройки базовых параметров графики, такие как регулировка яркости и насыщенности и другие.




По всей видимости, популярным элементом в новом наборе функций механизм поддержки анимированные украшений (наклеек). Теперь при редактировании картинок или видео можно вставлять визуальные эффекты, делать картинки более живыми. Как отмечают разработчики, они стремились конвертировать скучные изображения в GIF. Насколько удачно это получилось, покажет время.

Среди обновлений называют также новый раздел для поиска популярных GIF-анимации.

В Telegram появился собственный видеоредактор, инструменты для управления кэшем и безопасностью


Пользователям, использующих отдельные папки для чатов, должна понравится функция их управления. Теперь Telegram позволяет добавлять или удалять чаты внутри папки, перемещать их из одной в другую долгим нажатием.

И последнее, но тем не менее очень важное дополнение - новый инструмент управления кэшем. Применяя специальную функцию «Использование хранилища» можно бесследно удалить прошлые записи, не оставляя следов совершенных ранее разговоров.



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