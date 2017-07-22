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Анонс Motorola One Fusion+: средний смартфон с всплывающей селфи-камерой

08 июня 2020, 18:55


Motorola, несмотря на множество слухов в последнее время, тихо и незаметно представила смартфон One Fusion+ в Европе. При этом, характеристики этого телефон заслуживают к себе большего внимания. Смартфон имеет пластиковый корпус с глянцевой отделкой, изогнутыми краями и заметным подбородком внизу. Есть также физический сканер отпечатков пальцев, установленный сзади.

Анонс Motorola One Fusion+


Motorola One Fusion+ оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), соотношением сторон экрана 19,5:9 и поддержкой HDR10. Под капотом этого устройства чипсет Snapdragon 730 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. При этом емкость хранилища можно расширить до 1 ТБ за счет карты microSD.



Что касается камеры, то у Motorola One Fusion+ она представлена четырьмя сенсорами - это 64-мегапиксельный основной датчик, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, датчик макросъемки на 5 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. На борту также всплывающая фронтальная камера на 16 мегапикселей.

Анонс Motorola One Fusion+


На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Есть поддержка: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, ГЛОНАСС, Galileo, USB Type-C. Motorola One Fusion+ оценивается в $338 (23 000 руб.).



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