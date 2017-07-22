На Twich обрушилась лавина претензий от правообладателей
08 июня 2020, 19:56
На платформу стримов Twitch обрушился резкий поток запросов от правообладателей, которые сообщают о нарушениях авторских прав со стороны множества пользователей площадки. В их числе популярные стримеры, которые использовали музыкальные композиции в своих роликах между 2017 и 2019 годами. Каждый такой запрос - это очень серьезная угроза для пользователей, ведь всего три нарушения и наступает перманентный бан. Однако раньше это не распространялось на видеоролики, которые создавали стримеры.
Принадлежащая Amazon площадка рекомендует стримерам удалить все видеозаписи, в которых замечены нарушения авторских прав. Однако это очень медленный процесс. Удалить можно всего несколько роликов за год, а у популярных стримеров таких клипов могут быть тысячи. Сейчас администрация Twitch работает над тем, как ускорить этот процесс.
Как пояснили в компании, шквал запросов об авторских правах создает проблемы помимо угрозы внезапных запретов. Это ставит под угрозу жизнедеятельность некоторых стримеров, особенно тех, кто играет в музыкальные игры, такие как Just Dance или Beat Saber -- им придется постоянно контролировать свои видеоролики.
Судя по всему, теперь стримерам придется тщательнее подходить, как к прямым трансляциям, так и к записям видеороликов, стараясь не нарушить авторские прав и использовать лишь разрешенную для этих целей музыку.
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