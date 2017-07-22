Обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в NFS Heat
08 июня 2020, 20:57
EA наконец-то погружается в мир кросс-платформенных игр, поскольку теперь обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в Need For Speed Heat. Теперь различие в игровых платформах не будет препятствием, а найти оппонентов в гонке можно будет с помощью меню Find Players и видеть, кто из ваших товарищей по онлайну находится в сети через вкладку EA Friends в меню Party.
Соответствующее обновление должно нагрянуть завтра, 9 июня, и оно будет последним для NFS Heat вплоть до 18 июня, когда будет Electronic Arts проведет мероприятие, где расскажет о будущем Need For Speed и амбициях издателя для Steam.
В последнее время все больше и больше игр переходят в формат кросс-платформ. Например, Sony еще в 2018 году сняла определенные ограничения прежде чем отменить их вовсе уже в году 2019. Теперь ясно, что EA заинтересован в том, чтобы позволить большему количеству людей играть в свои игры вместе, но еще предстоит увидеть, будет ли он включать перекрестную игру в таких легендах, как Madden, FIFA и Apex.
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