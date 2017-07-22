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Обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в NFS Heat

08 июня 2020, 20:57


EA наконец-то погружается в мир кросс-платформенных игр, поскольку теперь обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в Need For Speed Heat. Теперь различие в игровых платформах не будет препятствием, а найти оппонентов в гонке можно будет с помощью меню Find Players и видеть, кто из ваших товарищей по онлайну находится в сети через вкладку EA Friends в меню Party.

Обладатели ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут играть вместе в NFS Heat


Соответствующее обновление должно нагрянуть завтра, 9 июня, и оно будет последним для NFS Heat вплоть до 18 июня, когда будет Electronic Arts проведет мероприятие, где расскажет о будущем Need For Speed и амбициях издателя для Steam.



В последнее время все больше и больше игр переходят в формат кросс-платформ. Например, Sony еще в 2018 году сняла определенные ограничения прежде чем отменить их вовсе уже в году 2019. Теперь ясно, что EA заинтересован в том, чтобы позволить большему количеству людей играть в свои игры вместе, но еще предстоит увидеть, будет ли он включать перекрестную игру в таких легендах, как Madden, FIFA и Apex.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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