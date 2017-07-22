Google поможет активно использовать смайлики в виртуальной клавиатуре Gboard
08 июня 2020, 21:15
Google добавила новый инструмент для активного использования смайликов (emoji) при вводе текста через мобильное приложение Google Gboard. Доступ к этим выразительным элементам для выражения эмоций сегодня присутствует во многих виртуальных клавиатурах, но разработчики Google пошли дальше. Они выделил в интерфейсе оптимизированного для работы с мобильными Android-устройствами приложения отдельную полосу и разместили там новый инструмент, помогающий удобно выбирать смайлики, а также легко находить новые и популярными элементы для выражения своих эмоций.
Новизна состоит не только в удобном доступе к выбору смайликов. Google провела серьезную работу для оптимизации поиска среди огромного скопления всевозможных смайликов. Разработчики опирались на то, что расширяя набор доступных смайликов, они помогают пользователям раскрыться и сделать свои тексты более красочными.
Главная отличительная особенность новой панели - там стало легко отыскивать любимые картинки и персонажи. Если же панель надоела, можно временно отключить ее и скрыть из вида. Чтобы вернуться, можно сбросить введенные настройки - эта команда доступна в любое время.
Второй продукт, который находится сейчас в разработке Google - это приложение Messages (Сообщения). Одна из главных новинок там - появление отдельной панели для полнотекстового поиска. Напрашиваются прямые аналогии с добавлением панели Emoji.
Таким образом, Google активно развивает сейчас новые форматы функцию поиска на панелях к различным инструментам. Тем самым компания развивает у пользователей интерес к выполнению поисковых операций. Получив такую привычку, они должны научиться использовать смайлики по-новому.