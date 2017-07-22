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Google поможет активно использовать смайлики в виртуальной клавиатуре Gboard

08 июня 2020, 21:15


Google добавила новый инструмент для активного использования смайликов (emoji) при вводе текста через мобильное приложение Google Gboard. Доступ к этим выразительным элементам для выражения эмоций сегодня присутствует во многих виртуальных клавиатурах, но разработчики Google пошли дальше. Они выделил в интерфейсе оптимизированного для работы с мобильными Android-устройствами приложения отдельную полосу и разместили там новый инструмент, помогающий удобно выбирать смайлики, а также легко находить новые и популярными элементы для выражения своих эмоций.

Новизна состоит не только в удобном доступе к выбору смайликов. Google провела серьезную работу для оптимизации поиска среди огромного скопления всевозможных смайликов. Разработчики опирались на то, что расширяя набор доступных смайликов, они помогают пользователям раскрыться и сделать свои тексты более красочными.

Google поможет пользователям более активно использовать смайлики в Google Gboard


Главная отличительная особенность новой панели - там стало легко отыскивать любимые картинки и персонажи. Если же панель надоела, можно временно отключить ее и скрыть из вида. Чтобы вернуться, можно сбросить введенные настройки - эта команда доступна в любое время.




Второй продукт, который находится сейчас в разработке Google - это приложение Messages (Сообщения). Одна из главных новинок там - появление отдельной панели для полнотекстового поиска. Напрашиваются прямые аналогии с добавлением панели Emoji.

Таким образом, Google активно развивает сейчас новые форматы функцию поиска на панелях к различным инструментам. Тем самым компания развивает у пользователей интерес к выполнению поисковых операций. Получив такую привычку, они должны научиться использовать смайлики по-новому.



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