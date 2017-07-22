Технология AMD SmartShift доступна сейчас только на ноутбуке Dell G5 15 SE
08 июня 2020, 22:45
О создании передовой технологии AMD SmartShift для динамического управления распределением энергопотребления среди подсистем ноутбуков AMD сообщила в начале этого года.
Недавно эта тема получила дополнительный импульс при анонсе гибридных мобильных процессоров Ryzen 4000. Тогда представитель AMD напомнил о технологии SmartShift, заявив, что она должна произвести революцию в росте производительности среди высоконагруженных и игровых ноутбуков. Благодаря SmartShift, выигрыш может достигнуть 14%. Такой существенный прирост был бы крайне интересен для тех, кто думает о повышении производительности в играх, при видеомонтаже, 3D-рендеринге, создании контента и офисной работе.
Фрэнк Азор (Frank Azor), назначенный на должность главного архитектора ПО подразделения Gaming Solutions компании AMD в 2019 г., недавно написал в Twitter, что AMD SmartShift непременно завоюет рынок высокопроизводительных ноутбуков, но ее широкое внедрение начнется только в 2021 году..
Но... «первые ласточки» уже прилетели.
Dell недавно выпустила новый ноутбук Dell G5 15 SE, по сути представляющий собой дизайнерский клон для ранее существовавшей серии XPS L502X. Оказалось, что он оснащен процессором Ryzen 7 4800H и графической картой Radeon RX 5600M.
Благодаря такой уникальной аппаратной комбинации, инженерам Dell удалось реализовать аппаратную поддержку для функции AMD SmartShift на этой модели. Этот ноутбук фактически стал эксклюзивной на рынке моделью, которая уже применяет технологию AMD SmartShift, позволяющую автоматически контролировать пределы мощности для вычислительного и графического процессоров. Этот встроенный механизм позволяет перераспределять свободную мощность, не использованную, например, вычислительным процессором, и передавать ее под графический процессор; или наоборот.
Аналогичная технология есть у NVIDIA. Она носит название Advanced Optimus.
Сейчас ее применение подтверждено только для двух ноутбуков Lenovo. Помимо этих моделей, ни один из недавно выпущенных d vbht ноутбуков, оснащенных процессором Intel Comet lake-H и графикой GeForce RTX SUPER, так и не поддерживает технологии NVIDIA Advanced Optimus.
По словам вендоров - производителей ноутбуков, переход на Advanced Optimus, вероятно, тоже будет очень ограниченным.
Причина такой медлительности связана с NVIDIA. Вендор, якобы, поставил условие, указав с какими именно конкретными моделями дисплеев можно применять данную технологию. NVIDIA готова сертифицироваить применение Advanced Optimus только для тех ноутбуков, которые оснащены такими моделями дисплеев.
В то же время, такой строгий подход сильно удорожает разработку моделей OEM-производителями. Это делает внедрение Advanced Optimus менее интересным для них.
Визуальное представление технологии AMD SmartShift
Новый интерфейс ПО AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition позволяет с легкостью видеть динамическое распределение мощности между центральным и графическим процессорами.
В отличие от других решений, технология AMD SmartShift может повышать производительность обоих компонентов во время выполнения одной и той же рабочей нагрузки.
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