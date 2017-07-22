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Reddit-пользователь собрал систему для астрофотосъемки на базе Raspberry Pi

08 июня 2020, 23:36


Несколько дней назад Reddit-пользователь RemovedMoney326 рассказал о своем проекте по созданию портативной астрофотографической установки для выполнения высококачественной фотосъемки звездного неба. Система выстроена на базе микрокомпьютера Raspberry Pi.

Как заявил RemovedMonwy326, его конечной целью было создание мини-компьютера для управления телескопом. Он планирует применять ее для астрофотосъемки и для моделирования ночного звездного неба.

Reddit-пользователь собрал систему для астрофотосъемки на базе Raspberry Pi


В основу аппаратной части проекта был взят микрокомпьютер Raspberry Pi 4, оснащенный 2 Гбайтами ОЗУ. Разработчик отметил, что он имел возможность использовать и более мощную модель - Raspberry Pi 4 с 8 Гбайт ОЗУ, но посчитал, что в этом нет необходимости. Для построения системы также использовался 3,5-дюймовый сенсорный дисплей - он применяется в качестве видоискателя для камеры.




Для подключения созданной на базе Raspberry Pi системы к телескопу потребовался также 1,25-дюймовый переходник C-mount.

Питание осуществляется по USB-разъему от ноутбука. Это позволяет легко менять место расположения комплекса, устанавливая его в любом нужном месте.

Для проекта использовалось специальное программное обеспечение KStars, которое имитирует работу планетария. Это ПО создано на базе открытого исходного кода. С его помощью можно картографировать звездное небо.

В проекте также использовалась платформа KDE для обеспечения совместимости с Raspberry Pi.



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