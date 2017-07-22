Вандалы в Сиэтле получили счета за награбленные в магазинах Amazon Go «покупки»
09 июня 2020, 07:17
Reddit-пользователь опубликовал новость, в которой сообщил, что грабители магазинов Amazon Go в Сиэтле столкнулись с неожиданной ситуацией, в которой совсем не собирались оказаться. В их адрес пришли счета за украденные ими товары из магазинов Amazon Go. В частности, «письма счастья» получили грабители в городе Сиэтле.
Reddit-пользователь u/krui24 сообщает, что такая ситуация возникла вокруг как минимум одного магазина Amazon Go в Сиэтле. Эта торговая точка подверглась нападению со стороны демонстрантов, участвовавших в протестах «Black Lives Matter» в результате убийства полицией Джорджа Флойда. В сообщении Reddit утверждается, что протестующие подвергли магазин Amazon Go разграблению и забрали из него несколько предметов. Но оказалось, что установленная в магазине система автоматического сканирования оказалась умней, чем предполагали грабители.
Напомним, что компания Amazon, крупнейший в США онлайн- и розничный ритейлер, открыла свои первые магазины, работающие в формате «без кассы», еще в декабре 2016 года. Концепция магазина достаточно проста: при входе в магазин покупателям требуется отсканировать штрих-код в приложении на своем смартфоне. После прохождения аутентификации, можно свободно перемещаться по магазину и выбирать любой понравившийся товар на полках. Его можно забрать с собой, не платя на выходе. На выходе просто нет кассы, как нет и продавцов в торговом зале.
«Секрет» технологии состоит в том, что внутренняя система контроля отслеживает покупателя в торговом зале магазина Amazon Go. Она контролирует его перемещения и выставляет счет за снятые с полки товара. В результате нет необходимости в получении кассового чека или оплаты через кассу - счет автоматически выставляется прямо через банк. В настоящее время Amazon Go имеет 21 магазин в четырех городах США: в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Сиэтле.
В чем состоял прокол грабителей? Они посчитали себя неязвимыми, не просканировав штрих-код со своего телефона на входе в магазин. Они просто ворвались в торговый зал и ограбили магазин. Но они были идентифицированы автоматически по включенному телефону. В результате грабителям, как сообщает Reddit-пользователь, был выставлен счет за предметы, которые они разграбили.
Новость уже распространилась по США. Многие уже высказывают мнение, что этого не может быть, потому что прямых доказательств нет. Они могут возникнуть, если грабители обратятся в суд за ошибочно выставленные им счета. Но пока грабители не воспользовались такой возможностью, которую предоставляет им закон.
Сообщается, что ранее Amazon не анонсировала, что ее система контроля в магазинах Amazon Go позволяет автоматически иденифицировать входящих в магазин, даже если им удалось обойти процедуру сканирования штрих-кода на входе. Но с точки зрения технической возможности такая реализация не вызывает сомнений.