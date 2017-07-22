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Samsung будет внедрять технологию UTG для складных смартфонов вместе с Corning

09 июня 2020, 10:19


Samsung планирует использовать технологию нанесения «ультратонкого стекла» (UTG) при выпуске смартфона Galaxy Fold 2. Анонс этого аппарата должен состояться в августе. Производством соответствующих деталей будут заниматься компании Dowoo Insys и Schott,у которых уже накоплен соответствующий опыт при выпуске модели Z Flip.

В тоже время, Samsung планирует не только внедрить UTG, но и существенно снизить производственные затраты, связанные с выпуском дисплейных панелей с UTG-напылением. Для этого Samsung готова развивать сотрудничество с компанией Corning, хорошо известной на рынке как производитель покрытий Gorilla Glass - символа выносливости и привлекательного внешнего вида для экранов смартфонов. Планы сотрудничества предполагают разработку необходимой системы мер для ускорения создания новых образцов и наладку цепочки поставок для практической реализации технологии UTG в США.

Samsung будет внедрять технологию UTG для складных смартфонов вместе с Corning


Технология UTG связана с напылением на дисплейную поверхность стеклянного покрытия с толщиной слоя от 30 до 100 микрон. Samsung планирует развивать эту технологию как фирменную и два года назад даже получила ряд патентов на использование названия с аббревиатурой UTG.




Применение UTG позволяет решить ряд задач, связанных с нанесением прочного покрытия на поверхность дисплеев, чтобы устранить образование на них микротрещин. Ранее Samsung столкнулась с проблемой растрескивания пластикового покрытия для складывающихся конструкций. Переход на выбор стекла объясняется тем, что технически стекло является более устойчивым к царапинам, чем пластик.

Напомним, что многие воспринимают сегодня Samsung как ведущую компанию в сегменте разработки складных смартфонов. Хотя многие помнят трудности, с которыми пришлось столкнуться компании при первой попытке вывода на рынок складных моделей (Galaxy Fold), тем не менее позднее Samsung удалось преодолеть возникшие препятствия. В этом году Samsung уже анонсировала Galaxy Z Flip, а в августе объявить о запуске Galaxy Fold 2.

Samsung будет внедрять технологию UTG для складных смартфонов вместе с Corning


Конкурентами компании на рынке складных устройств выступают Huawei и Motorola, но пока их успехи не настолько впечатляющие, как у Samsung.

По слухам, Galaxy Fold 2 получит процессор Snapdragon 865 SoC и будет отличаться обновленным дизайном. Новый складной смартфон должен быть анонсирован вместе с выпуском серии Galaxy Note 20 в августе. Новая версия Galaxy Z Flip 5G также может быть объявлена на этом мероприятии.



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