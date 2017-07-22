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Axiomtek представила два новых панельных ПК

09 июня 2020, 11:48


Компания Axiomtek представила две модели 15,6-дюймовых модульных панельных компьютера ITC150WM-300S и ITC150WM-500L, основанные на Intel Smart Display Module (Intel SDM).

Axiomtek представила два новых панельных ПК


ITC150WM-300S и ITC150WM-500L имеют 15,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, максимальной яркостью 300 нит и светодиодной подсветкой. Толщина обеих моделей составляет менее 40 мм, что подходит для использования в условиях ограниченного пространства. ITC150WM-300S и ITC150WM-500L имеют металлическую рамную конструкцию и переднюю панель с рейтингом IP54 для защиты от попадания пыли и брызг воды.




Как подчеркивает производитель, ITC150WM-300S и ITC150WM-500L поддерживают компьютерные модули вывесок Axiomtek на основе SDM: SDM300S (Intel SDM-S) и SDM500L (Intel SDM-L) соответственно. Эти два модульных панельных ПК на базе SDM просты в установке, модернизации и техническом обслуживании. Их уникальная модульная конструкция обеспечивает большое удобство для пользователей и значительно снижает затраты на техническое обслуживание.

Axiomtek представила два новых панельных ПК


Под капотом ITC150WM-300S процессор Intel Pentium N4200 или Celeron N3350 с графикой Intel HD Graphics 505 или 500. На борту также один модуль оперативной памяти на 4 или 8 ГБ и встроенная 64-гигабайтная память eMMC. ITC150WM-300S поддерживает множество интерфейсов ввода-вывода, включая три USB 3.0 Type A, два USB 2.0 type A, один HDMI, один GbE LAN, один слот для карт micro SD и два антенных отверстия SMA.

В свою очередь, ITC150WM-500L работает на процессоре Intel Celeron 4305UE с графическим чипом Intel. Этот панельный ПК на базе SDM-L имеет два 260-контактных слота DDR4-2400 SO-DIMM с объемом памяти до 64 ГБ и один слот M.2 Key M2280 для твердотельного накопителя. Этот универсальный ПК с сенсорной панелью поставляется с пятью USB 3.0 Type A, двумя USB 2.0 type A, одним GbE LAN, одним HDMI, одним аудио, одним микрофонным входом и одним слотом для карт microSD.



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