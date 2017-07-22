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Анонс Transcend MTE352T: SSD промышленного класса на 96-слойной памяти

09 июня 2020, 12:58


Transcend представила новый твердотельный накопитель MTE352T промышленного класса, выполненный в одностороннем M.2 форм-факторе (Type 2230). При проектировании этой модели применена технология BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND, благодаря этому новинка имеет большую плотность записи, нежели накопители с 64 слоями.

Анонс Transcend MTE352T


Он выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания и имеет емкость до 512 ГБ. Среднее заявленное время наработки на отказ (MTBF) достигает 3 миллионов часов. Производительность до 1700 МБ/с.




Накопитель MTE352T выполнен в компактном форм-факторе M.2 Type 2230 и имеет размеры 30 x 22 x 2.38 мм, что в разы компактнее стандартных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Кроме этого, накопитель соответствует спецификациям односторонних M.2 и может устанавливаться в большинство системных плат, совместимых с односторонними M.2 SSD.

Накопитель соответствует требованиям стандарта NVMe 1.3, оснащен интерфейсом PCIe Gen3 x2 и имеет производительность до 230 000 IOPS в операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Кроме того, Transcend MTE352T-I работает в широким диапазоне температур (от -40℃ до 85℃)

Твердотельный накопитель Transcend MTE352T предлагается в вариантах 128, 256 и 512 ГБ, и имеет трехлетнюю ограниченную гарантию.



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