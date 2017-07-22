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Доступный OPPO A52 появился в российских магазинах

09 июня 2020, 14:03




OPPO представила смартфон OPPO A52 на российском рынке, так что теперь у российских пользователей есть возможность приобрести неплохой гаджет за приемлемые деньги. OPPO A52 имеет компактный и легкий корпус, за счет чего телефон приятно лежит в руке. Интуитивное расположение кнопок и боковой сканер отпечатка пальца с мгновенной разблокировкой позволяют легко управлять смартфоном.

Доступный OPPO A52


Новинка оснащена отличным 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2400 x 1080, сертификацией TUV Rheinland и технологией Sunlight Screen на борту, которая регулирует яркость подсветки при смене освещения. Кроме того, смартфон оснащен двойными стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и технологией Dirac 2.0, автоматически настраивающей звучание аудио и видео.

Доступный OPPO A52


Что касается камер, то OPPO A52 оснащен квадро-камерой с основным 12-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя каждый. В OPPO A52 реализованы специальный режим Ultra Night 2.0, который уменьшает шумы и улучшает детализацию в условиях ночной съемки, и уникальный алгоритм AI SelfieTune, который совершенствует качество селфи. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Доступный OPPO A52


Под капотом чипсет Snapdragon 665 с технологией Hyper Boost, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Он имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. 50% заряда устройства достигается примерно за 45 минут. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 7.1 на базе Android 10.

Стоимость OPPO A52 в России составит 17 990 рублей. Смартфон уже доступен в фирменном магазине бренда и у ряда других крупных ритейлеров страны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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